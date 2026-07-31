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  4. Николини – о Трубине: «Я этого не понимаю. Почему они его не хотят?»
Португалия
31 июля 2026, 09:54 | Обновлено 31 июля 2026, 09:55
1076
0

Николини – о Трубине: «Я этого не понимаю. Почему они его не хотят?»

Тренер «Шахтера» оценил перспективы вратаря сборной Украины

31 июля 2026, 09:54 | Обновлено 31 июля 2026, 09:55
1076
0
Николини – о Трубине: «Я этого не понимаю. Почему они его не хотят?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Ассистент главного тренера донецкого «Шахтера» Карло Николини поделился мнением относительно интереса со стороны туринского «Ювентуса» к украинскому вратарю лиссабонской «Бенфики» Анатолию Трубину.

«Трубин еще много лет назад был выгодной инвестицией, а сегодня – тем более. Его нынешняя цена мне не кажется недоступной, особенно учитывая, что получишь готового игрока, способного гарантировать многолетнюю игру на высоком уровне.

Я не понимаю, почему они не хотят взять вратаря, уже хорошо проявившего себя в Украине и Португалии и имеющего международный опыт. Тот, кто его приобретет, получит выгодное соглашение.

Уже в восемнадцать лет меня поразила его невероятная зрелость, и она все еще поражает меня, он очень вырос. У этого парня есть все задатки, чтобы стать вратарем топ-уровня, это профессионал и очень умный парень», – сказал Николини в интервью Tutto Juve.

Ранее португальский журналист Педро Энрике высказался по поводу интереса со стороны лондонского «Челси» к Трубину.

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Антон Романенко Источник: Tuttojuve
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