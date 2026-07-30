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  4. Португальский репортер: «Он лучше Трубина. Нечего и думать о Челси»
Португалия
30 июля 2026, 10:32 |
1801
0

Португальский репортер: «Он лучше Трубина. Нечего и думать о Челси»

Педро Энрике не верит в трансфер украинца в лондонский клуб

30 июля 2026, 10:32 |
1801
0
Португальский репортер: «Он лучше Трубина. Нечего и думать о Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Журналист SIC Noticias Педро Энрике поделился мнением о возможной продаже лиссабонской «Бенфикой» украинского голкипера Анатолия Трубина в лондонский «Челси» и покупке ему на замену вратаря «Браги» Лукаша Горничека.

«Горничек лучше Трубина, потому что Трубин плохо играет ногами. Итак, в ситуации с «Челси» и Хаби Алонсо, учитывая, как он играет, даже думать о таком вратаре, как Трубин, не имеет никакого смысла.

Следовательно, игра ногами не является его сильной стороной. Когда мы говорим о вратарях, прекрасно играющих ногами, это Диогу Кошта и, в этом случае, Горничек. Поэтому такая замена, по моему мнению, уже была бы преимуществом для «Бенфики». Потому что он очень хорошо играет между стойками и хорошо играет ногами – как полевой игрок, даже лучше некоторых.

Так что, думаю, я не могу выразиться еще четче. Трубин – хороший вратарь, отличный вратарь, но играет ногами плохо. А Горничек хорошо играет ногами. Если бы «Бенфика» смогла продать Трубина, что, по моему мнению, будет тяжело, по той же причине, что и в случае с «Челси»...

Топ-клубы, и, пожалуй, сам Хаби Алонсо, которому нужен очень хорошо играющий ногами вратарь, не могут даже думать о Трубине. С моей точки зрения это не имеет никакого смысла, но в футболе иногда случаются бессмысленные вещи, то есть не имеющие смысла. Но решение принимают специалисты, а я только наблюдаю со стороны», – сказал Энрике в эфире SIC Noticias.

Ранее другой португальский журналист Витор Пинто заявил, что не хочет верить в то, что Трубин лишится места в стартовом составе «Бенфики».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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