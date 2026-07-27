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  4. Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Португалия
27 июля 2026, 23:16 |
1494
0

Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»

Витор Пинту считает, что украинец должен оставаться основным вратарем «Бенфики»

27 июля 2026, 23:16 |
1494
0
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Заместитель директора португальского издания Record Витор Пинту заявил, что главный тренер лиссабонской «Бенфики» Марку Силва должен продолжать доверять украинскому голкиперу своей команды Анатолию Трубину, несмотря на его не лучшую игру в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Санкт-Галленом».

«Марку Силва для первого официального матча выбрал Трубина. И я не хочу верить, что уже во втором официальном матче он сразу же откажется от него из-за собственного стратегического выбора и выставит другого вратаря. Но нам придется быть бдительными, потому что Трубин плохо сыграл в ключевых моментах и ​​вообще выглядел очень слабо.

Поэтому сейчас целью должно быть улучшение игры Трубина, ведь Силва выбрал именно его основным вратарем. Снимать его с позиции после первого матча не кажется мне здравым решением учитывая сигнал, который это подаст команде. Ведь тем самым он дал бы понять игрокам, что за первую же ошибку их сразу же осудят», – сказал Пинту в эфире программы Record na Hora.

Сообщалось, что «Ювентус» поддерживает тесный контакт с Трубиным.

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чемпионат Португалии по футболу трансферы Анатолий Трубин Бенфика Марку Силва
Антон Романенко Источник: Record.pt
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