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Италия
23 июля 2026, 10:31 | Обновлено 23 июля 2026, 10:32
682
0

Источник: Ювентус поддерживает тесный контакт с вратарем сборной Украины

Туринский клуб заинтересован в подписании Анатолия Трубина

23 июля 2026, 10:31 | Обновлено 23 июля 2026, 10:32
682
0
Источник: Ювентус поддерживает тесный контакт с вратарем сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Туринский «Ювентус» не потерял интерес к украинскому голкиперу лиссабонской «Бенфики» Анатолию Трубину, сообщает Tuttosport.

По информации источника, итальянский гранд работает над тем, чтобы летом подписать нового вратаря. Приоритетным вариантом для «Ювентуса» является Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы», альтернатива ему – Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма».

Если туринцам не удастся подписать кого-то из них, они будут готовы начать переговоры по трансферу Трубина, с окружением которого, как отмечается, клуб продолжает поддерживать тесный контакт.

Сообщалось, что «Бенфика» уже определилась с заменой для Трубина.

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чемпионат Португалии по футболу чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A Бенфика Анатолий Трубин Серия A Ювентус
Антон Романенко Источник: Tuttojuve
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