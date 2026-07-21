Украинца выставят на трансфер? Бенфика определилась с заменой для Трубина
Лиссабонский клуб готовится к возможному прощанию с Анатолием
Лиссабонская «Бенфика» уже определилась с приоритетным кандидатом в замену своему украинскому голкиперу Анатолию Трубину, сообщает Glorioso 1904.
По информации источника, клуб из столицы Португалии в случае продажи 24-летнего вратаря попытается подписать чеха Лукаша Горничека, проведшего очень сильный сезон в «Браге».
Что же касается Трубина, позиция «Бенфики» остается неизменной – она готова вести переговоры по трансферу Анатолия только за сумму, которая будет равна 40 млн евро.
Ранее португальский журналист Педро Соуза заявил, что история с Трубиным вызывает удивление.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающий гол в матче забил Торрес
Для жеребьевки 3-го раунда Лиги Европы команды поделены на группы