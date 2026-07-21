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  4. Украинца выставят на трансфер? Бенфика определилась с заменой для Трубина
Португалия
21 июля 2026, 10:22 | Обновлено 21 июля 2026, 10:23
341
0

Украинца выставят на трансфер? Бенфика определилась с заменой для Трубина

Лиссабонский клуб готовится к возможному прощанию с Анатолием

21 июля 2026, 10:22 | Обновлено 21 июля 2026, 10:23
341
0
Украинца выставят на трансфер? Бенфика определилась с заменой для Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Лиссабонская «Бенфика» уже определилась с приоритетным кандидатом в замену своему украинскому голкиперу Анатолию Трубину, сообщает Glorioso 1904.

По информации источника, клуб из столицы Португалии в случае продажи 24-летнего вратаря попытается подписать чеха Лукаша Горничека, проведшего очень сильный сезон в «Браге».

Что же касается Трубина, позиция «Бенфики» остается неизменной – она готова вести переговоры по трансферу Анатолия только за сумму, которая будет равна 40 млн евро.

Ранее португальский журналист Педро Соуза заявил, что история с Трубиным вызывает удивление.

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чемпионат Португалии по футболу трансферы Анатолий Трубин Бенфика
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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