Португальский журналист: «История с Трубиным удивляет, но чудеса бывают»

Португальский журналист Педро Соуза поделился мнениями относительно интереса со стороны туринского «Ювентуса» к украинскому вратарю лиссабонской «Бенфики» Анатолию Трубину.

«Сможет ли этот интерес реализоваться? Все зависит от суммы, но у меня нет никакой информации по этому поводу. Эта история с 40 миллионами всегда вызывает удивление, но чудеса случаются. И хочу напомнить, что «Бенфика» должна отдать 40% прибыли от продажи.

Теперь также следует понимать, что на рынке, на который может ориентироваться «Бенфика», вратари стоят дорого. Дешевых вратарей нет. Основной вратарь «Браги» стоит 30 миллионов евро. Поэтому нужно еще раз очень четко оценить, что можно сделать. Одно – это то, чего хочется. Другое – то, что можно. И когда это можно сделать.

Если Ювентус хочет Трубина, я считаю, что «Бенфика» обязана прислушиваться. Но это не та ситуация, когда у «Ювентуса» много денег, чтобы сделать то, что он сделал, когда договорился о переходе Франсишку Консейсау. А теперь у них нет денег, чтобы продлить контракт с Влаховичем.

Так сколько денег у них будет на трансфер Трубина? 20? 25? 40 миллионов? Итак, сначала надо понять... Я считаю, что очень важным в этом вопросе будет сигнал от Марку Силвы. И исходя из этого, нужно будет принимать решение», – сказал журналист в эфире телеканала NOW.

Ранее Соуза назвал смешной цену за Трубина в размере 40 млн евро.