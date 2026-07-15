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  4. Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Португалия
15 июля 2026, 15:08 | Обновлено 15 июля 2026, 15:12
607
0

Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»

Педро Соуза назвал слишком высокой цену «Бенфики» на Анатолия Трубина

15 июля 2026, 15:08 | Обновлено 15 июля 2026, 15:12
607
0
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Португальский журналист Педро Соуза поделился мнениями по цене в 40 млн евро, которые хочет получить за вратаря сборной Украины Анатолия Трубина лиссабонская «Бенфика».

«Чтобы отпустить Трубина, нужно найти ему замену. А это стоит денег. Ну, 40 миллионов – это смешно на сегодняшний день. То есть, сколько тогда стоит Диогу Кошта? Со всем уважением к Трубину. Ладно, поставьте их обоих на один уровень. Так сколько тогда стоит Диогу Кошта?

Но это было бы выгодное соглашение для «Бенфики». Однако ни в Европе, ни в Премьер-лиге его никто не купит. Только клубы, у которых есть деньги, могут его купить. И я всегда здесь отстаивал, за последние полтора года, позицию, что украинские футболисты – это всегда по причинам, которые, к сожалению, мы все знаем, но которых мы не переживаем... Это всегда очень сложно.

И потому, если Бенфика считает, что со спортивной точки зрения может подписать другого игрока, то пусть это сделает. Но 40 миллионов – это слишком, то есть я не верю, что это реально», – сказал Соуза в эфире телеканала NOW.

Ранее другой португальский журналист Жозе Нуньеш также высказался по поводу возможного трансфера Трубина за 40 млн евро.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Источник
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