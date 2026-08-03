Провал Лупашко. Лехия с украинским тренером была разгромлена

Украинский тренер Владислав Лупашко провел второй матч во главе клуба «Лехия» Гданьск во второй по силе лиге Польши.

Подопечные Лупашко дома встретились с «Вартой» Познань и потерпели разгромное поражение – 0:3. Все три мяча были забиты в первом тайме.

Весь матч на поле провел украинский капитан «Лехии» Иван Желизко. В то же время важной частью победы «Варты» стали защитники из Украины – Дмитрий Авдеев и Александр Азацкий.

«Лехия» проиграла два стартовых матча сезона. В первом матче команда Лупашко была разбита клубом «Погонь» (0:3).

Дивизион 1 (Польша). 2-й тур, 31 июля

«Лехия» Гданьск – «Варта» Познань – 0:3

Голы: Станек, 14, Стефаняк, 22 (пен.), Наемский, 37

Видеообзор матча: