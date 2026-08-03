Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Провал Лупашко. Лехия с украинским тренером была разгромлена
Польша
03 августа 2026, 10:41 | Обновлено 03 августа 2026, 10:42
367
4

Провал Лупашко. Лехия с украинским тренером была разгромлена

Ужасное начало сезона для тренера

03 августа 2026, 10:41 | Обновлено 03 августа 2026, 10:42
367
4 Comments
Провал Лупашко. Лехия с украинским тренером была разгромлена
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский тренер Владислав Лупашко провел второй матч во главе клуба «Лехия» Гданьск во второй по силе лиге Польши.

Подопечные Лупашко дома встретились с «Вартой» Познань и потерпели разгромное поражение – 0:3. Все три мяча были забиты в первом тайме.

Весь матч на поле провел украинский капитан «Лехии» Иван Желизко. В то же время важной частью победы «Варты» стали защитники из Украины – Дмитрий Авдеев и Александр Азацкий.

«Лехия» проиграла два стартовых матча сезона. В первом матче команда Лупашко была разбита клубом «Погонь» (0:3).

Дивизион 1 (Польша). 2-й тур, 31 июля

«Лехия» Гданьск – «Варта» Познань – 0:3

Голы: Станек, 14, Стефаняк, 22 (пен.), Наемский, 37

Видеообзор матча:

По теме:
Воспитанник Динамо забил во втором матче подряд в Польше
Сандерленд выиграл матч Summer Series, Тутеров вышел на замену
Трабзонспор минимально переиграл Удинезе. Малиновский провел на поле 79 мин
чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор Владислав Лупашко Лехия Гданьск Варта Познань Иван Желизко Александр Азацкий
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо – Карабах
Футбол | 03 августа 2026, 09:01 0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо – Карабах
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо – Карабах

Первый поединок третьего раунда состоится 6 августа в 20:00 по киевскому времени

Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Футбол | 02 августа 2026, 09:44 9
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика

Украинец может перейти в «Башакшехир» на правах аренды

У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
Бокс | 03.08.2026, 02:02
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
Украинский вратарь не оправдал надежд Динамо и покинул клуб
Футбол | 03.08.2026, 04:32
Украинский вратарь не оправдал надежд Динамо и покинул клуб
Украинский вратарь не оправдал надежд Динамо и покинул клуб
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Футбол | 02.08.2026, 21:22
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фізкультурник пакуй чемодани 
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
як кажуть - головне це стабільність.
Ответить
+3
Популярные новости
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
01.08.2026, 11:51 8
Футбол
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
02.08.2026, 08:44 5
Футбол
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Определился клуб Ваната на следующий сезон
02.08.2026, 07:44 11
Футбол
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
02.08.2026, 17:35 5
Волейбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Александр УСИК: «Это особенный боксер. Он – будущее»
Александр УСИК: «Это особенный боксер. Он – будущее»
01.08.2026, 23:08
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
02.08.2026, 23:42
Бокс
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
02.08.2026, 09:50 76
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем