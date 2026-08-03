Провал Лупашко. Лехия с украинским тренером была разгромлена
Ужасное начало сезона для тренера
Украинский тренер Владислав Лупашко провел второй матч во главе клуба «Лехия» Гданьск во второй по силе лиге Польши.
Подопечные Лупашко дома встретились с «Вартой» Познань и потерпели разгромное поражение – 0:3. Все три мяча были забиты в первом тайме.
Весь матч на поле провел украинский капитан «Лехии» Иван Желизко. В то же время важной частью победы «Варты» стали защитники из Украины – Дмитрий Авдеев и Александр Азацкий.
«Лехия» проиграла два стартовых матча сезона. В первом матче команда Лупашко была разбита клубом «Погонь» (0:3).
Дивизион 1 (Польша). 2-й тур, 31 июля
«Лехия» Гданьск – «Варта» Познань – 0:3
Голы: Станек, 14, Стефаняк, 22 (пен.), Наемский, 37
Видеообзор матча:
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