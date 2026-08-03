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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 10:21 |
1486
0

Известный украинский клуб может вернуться в профессиональный футбол

Виталий Арзуманян намерен спасти полтавскую «Ворсклу» до старта сезона 2027/28

03 августа 2026, 10:21 |
1486
0
Известный украинский клуб может вернуться в профессиональный футбол
ФК Ворскла Полтава
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Генеральный директор полтавской «Ворсклы» Виталий Арзуманян рассказал о планах вернуть клуб, который побеждал в Кубке Украины, в профессиональный футбол в сезоне 2027/28:

«С городским советом мы уже рассчитались в части аренды, и надеюсь, что с ними конфликтов больше не будет. Однако с определенными компаниями, которым клуб виноват, еще продолжаются процессы.

Со всем этим нужно работать. Где-то будем гасить долги, и к счастью большинство кредиторов, имеющих претензии к клубу, с пониманием относятся к ситуации и готовы к диалогу.

Люди, у которых есть необоснованные или завышенные претензии, с ними придется работать в юридической плоскости. Наша цель – сохранить клуб и попытаться в сезоне 2027/28 вернуть его в профессиональный футбол.

Мы будем иметь такую ​​возможность во Второй лиге, если покажем положительную динамику относительно выплат или по крайней мере реструктуризации долгов. У меня есть опыт управления кризисными предприятиями, хотя спортивных организаций в моей практике действительно не было.

Это для меня серьезный вызов, а я люблю вызовы. И «Ворсклу» люблю, ибо болею за нее всю свою сознательную жизнь, с детства. Это меня с клубом и связывает. Его нужно спасти», – рассказал Арзуманян.

Полтавский клуб не получил аттестата на участие в чемпионате Украины на сезон 2026/27 и был вынужден временно приостановить свою профессиональную деятельность.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава
Николай Тытюк Источник
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