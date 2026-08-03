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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 17:47 | Обновлено 03 августа 2026, 18:03
58
0

ФОТО. Как Шахтер готовился к стартовому матчу УПЛ против Кудровки

Горняки официально начинают сезон 2026/27

03 августа 2026, 17:47 | Обновлено 03 августа 2026, 18:03
58
0
ФОТО. Как Шахтер готовился к стартовому матчу УПЛ против Кудровки
ФК Шахтер
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В 1-м туре нового сезона УПЛ Шахтер примет Кудровку. Игра пройдет 3 августа в 18:00 во Львове на стадионе Арена Львов.

На первый поединок сезона 2026/27 Шахтер выходит в статусе чемпиона УПЛ. К старту чемпионата команда Арды Турана готовилась на сборе в Словении, который продолжался с 1 по 26 июля. Помимо, как всегда, насыщенной тренировочной программы, за это время горняки провели 5 спаррингов: победили хорватские Рудеш (5:0) и Горицу (2:0), а также сыграли вничью с такими соперниками, как хорватский Славен Белупо (2:2), саудовская Аль-Ула (0:0) и турецкий Бурсаспор (0:0). Вместе с оранжево-черными эти сборы проходили все четверо новичков клуба: украинский защитник Александр Караваев, венесуэльский вингер Глейкер Мендоса, бразильские полузащитники Раян Роберто и Бруниньо. Также вернулся из аренды грузинский латераль Георгий Гочолейшвили. Всего Шахтер заявил на внутренние соревнования 32 футболиста.

Кудровка проведет свой второй сезон в УПЛ после того, как в дебютном для себя чемпионате команда из Черниговской области финишировала на 13-й позиции, а в переходных матчах после двух ничьих одолела Агробизнес в серии пенальти. К соревнованиям коллектив под руководством Александра Протченко готовился в Украине, где провел 5 контрольных матчей: обыграл Ребел (2:1), Колос-2 (2:0) и Оболонь (1:0), уступил Левому Берегу (0:4) и Колосу (0:2). Клуб был активен на трансферном рынке, попрощавшись с большой группой исполнителей прошлого сезона и подписав уже 13 новичков, среди которых Дмитрий Семенов и Константин Бычек из Оболони, Евгений Пасич из Харькова, панамский нападающий Рейналдиньо Верлей, также у Шахтера были арендованы трое молодых игроков – Николай Огарков, Кирилл Сигеев и Александр Ющенко. На правах свободного агента в команду перешел экс-горняк Иван Петряк, но он, как и еще один опытный новичок Николай Вечурко, пропустят игру из-за дисквалификаций.

Шахтер и Кудровка в чемпионате Украины провели между собой 2 матча, которые завершились победами горняков. Общая разница мячей: 7–1 в пользу оранжево-черных. 26 апреля команды играли в УПЛ на киевской Оболонь-Арене. Горняки мощно провели первый тайм и благодаря голам Невертона и Лукаса обеспечили себе комфортное преимущество. После перерыва соперники обменялись забитыми мячами. Александр Козак сократил отставание, однако Артем Бондаренко почти сразу вернул преимущество в два гола. В итоге – 3:1, победа горняков.

Матч Шахтер – Кудровка будет обслуживать бригада арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным. Ассистенты – Владимир Думенко и Ярослав Поважный. Арбитр VAR – Денис Шурман. Ассистент арбитра VAR – Марина Стрелецкая.

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Шахтер Донецк Кудровка Шахтер - Кудровка фото Арда Туран тренировка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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