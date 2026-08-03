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03 августа 2026, 02:01 | Обновлено 03 августа 2026, 02:06
119
0

Джек Грилиш впервые за долгое время показал семейные фотографии

Футболист поделился редкими кадрами с Сашей Эттвуд и их маленькой дочерью Милой

03 августа 2026, 02:01 | Обновлено 03 августа 2026, 02:06
119
0
Джек Грилиш впервые за долгое время показал семейные фотографии
Instagram. Джек Грилиш и Саша Эттвуд с дочерью
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Футболист «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился с поклонниками новыми фотографиями с семейного отдыха.

На опубликованных в Instagram кадрах спортсмен проводит время со своей возлюбленной Сашей Эттвуд и их маленькой дочерью Милой. На одной из фотографий Джек держит девочку на руках, позируя вместе с Сашей.

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Грилиш также показал, как кормит дочь мороженым, катается с семьей на гольф-каре и играет в футбол в персонализированных бутсах Puma. Редкая семейная публикация вызвала теплую реакцию подписчиков футболиста.

Джек и Саша познакомились еще подростками и состоят в отношениях на протяжении многих лет. Их дочь Мила Роуз родилась 27 сентября 2024 года.

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фото Джек Грилиш Манчестер Сити lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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