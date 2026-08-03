«Ты – существо». Жена Волошина ответила критикам игрока Динамо

Елизавета Кандыба, жена вингера киевского «Динамо» Назара Волошина, встала на защиту своего мужа после волны критики за игру в матче против ПАОКа в Лиге Европы.

«Вам нужно смотреть немного шире, потому что вы почему-то смотрите только с той стороны, где Назар выпал из игры. Вы либо вовсе не смотрели матч, либо просто не разбираетесь.

А тварь – это ты. Если ты позволяешь себе так высказываться, то также заслуживаешь того, чтобы я назвала тебя тварью, которая ничего не понимает и которой только и хочется, что облить кого-нибудь грязью», – добавила Кандыба.