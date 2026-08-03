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  4. «Ты – существо». Жена Волошина ответила критикам игрока Динамо
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 22:42 |
867
5

«Ты – существо». Жена Волошина ответила критикам игрока Динамо

Игрок подвергся критике после матча с ПАОКом

03 августа 2026, 22:42 |
867
5 Comments
«Ты – существо». Жена Волошина ответила критикам игрока Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Волошин
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Елизавета Кандыба, жена вингера киевского «Динамо» Назара Волошина, встала на защиту своего мужа после волны критики за игру в матче против ПАОКа в Лиге Европы.

«Вам нужно смотреть немного шире, потому что вы почему-то смотрите только с той стороны, где Назар выпал из игры. Вы либо вовсе не смотрели матч, либо просто не разбираетесь.

А тварь – это ты. Если ты позволяешь себе так высказываться, то также заслуживаешь того, чтобы я назвала тебя тварью, которая ничего не понимает и которой только и хочется, что облить кого-нибудь грязью», – добавила Кандыба.

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы Назар Волошин (Динамо) ПАОК - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
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Комментарии 5
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як мама за сина вступилася перед однокласниками за булінг. Хоча: в них відповідна різниця у віці...
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+5
Я не понимаю куда она лезет? 
Надо воспринимать критику как двигатель прогресса. Да, есть неадекватная поклонники футбола. Ну в конце концов можно же пройти мимо, просто промолчать. 
Пусть в следующей игре выйдет и сыграет так, чтобы его выбрали лучшим игроком матча!!! А в дальнейшем показывает стабильность. Ну а если это ему не надо, то эта критика закономерна. Маємо, що маємо..
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+1
Інтересно вона усвідомлює що ці їхні стосунки це тільки на деякий час, пройде час і він буде з якоюсь свого віку, а також риторичне питання, чи була б вона з ним, якби він не був відомим гравцем ДК.
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0
Матч-відповідь із греками не дивився, але в обох матчах із румунами та у першому матчі з ПАОКом Волошин виглядав абсолютно провально. Але якщо дружині футболіста кортить зганьбити себе, хто ж їй відмовить.
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0
Пані Єлизавета, ви захищаєте свого чоловіка, це зрозуміло, але зрозумійте, ваш чоловік грає з Динамо Київ і це накладає на нього великі обов'язки. І якщо він не виконує їх, то його звичайно будуть критикувати. Ви зрозумійте, що якби ваш Назарчик забив у тому матчі три голи, а потім вимкнувся і греки забили, то на цей випадок і не звертали б такої уваги, а так він нічого не зробив корисного на полі, а тільки привіз гол у свої ворота, то ж отримуйте на горіхи. І краще нехай Назарчик сам вийде до вболівальників і скаже:" Вибачти шановні болівальники, я засранець обі..рався у цьому матчі". А ще краще нехай рве ср..ку на полі задля виграшів команди, оце буде найраще вибачення!
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0
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