«Ты – существо». Жена Волошина ответила критикам игрока Динамо
Игрок подвергся критике после матча с ПАОКом
Елизавета Кандыба, жена вингера киевского «Динамо» Назара Волошина, встала на защиту своего мужа после волны критики за игру в матче против ПАОКа в Лиге Европы.
«Вам нужно смотреть немного шире, потому что вы почему-то смотрите только с той стороны, где Назар выпал из игры. Вы либо вовсе не смотрели матч, либо просто не разбираетесь.
А тварь – это ты. Если ты позволяешь себе так высказываться, то также заслуживаешь того, чтобы я назвала тебя тварью, которая ничего не понимает и которой только и хочется, что облить кого-нибудь грязью», – добавила Кандыба.
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Надо воспринимать критику как двигатель прогресса. Да, есть неадекватная поклонники футбола. Ну в конце концов можно же пройти мимо, просто промолчать.
Пусть в следующей игре выйдет и сыграет так, чтобы его выбрали лучшим игроком матча!!! А в дальнейшем показывает стабильность. Ну а если это ему не надо, то эта критика закономерна. Маємо, що маємо..