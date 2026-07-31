Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему судья не остановил игру перед голом ПАОКа

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал действия рефери в игровом эпизоде ​​в конце первого тайма ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы ПАОК – «Динамо», когда мяч оказался в сетке ворот гостей.

«Сейчас разрешается незначительный контакт в борьбе за мяч даже в штрафной площадке. Поэтому неудивительно, что рефери Сильвестжак из Польши проигнорировал столкновение киевлянина Волошина с защитником ПАОКа. Можно только догадываться, почему динамовец выключился из игры. Возможно, думал, что сфолили на нем что, чтобы перестраховаться, решил показать, что ему больно, и это как-то повлияет на рефери, если тот еще размышляет, не следует ли назначать пенальти.

Но, как бы то ни было, Волошин забыл, что до свистка арбитра надо, стиснув зубы, продолжать борьбу. Этого в Салониках не произошло. Заминкой динамовца воспользовался подхвативший мяч Константелиас и, оставшись без сопротивления, мастерски попал в дальний угол.

Считаю, что это был переломный момент в поединке, потому что, пропустив досадный гол в раздевалку, динамовцы во втором тайме уже отдали инициативу хозяевам и теперь продолжат выступления в менее престижной Лиге конференций».