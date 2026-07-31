Динамо потеряло украинского защитника перед матчем в Лиге Европы
Владислав Дубинчак не попал в заявку на игру против ПАОКа из-за травмы
Фланговый защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак не смог сыграть в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа (0:2).
В прямом эфире комментатор матча сообщил, что перед важным противостоянием 28-летний футболист получил травму, поэтому не смог даже присутствовать в заявке команды.
По этой причине главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк был вынужден поставить на левый фланг номинально центрального защитника сборной Украины Тараса Михавко.
О деталях травмы и сроках восстановления Владислава на данный момент ничего неизвестно. Наставник «Динамо» не комментировал повреждение игрока на послематчевой пресс-конференции.
В нынешнем сезоне Дубинчак провел три матча в составе киевского клуба – дважды играл против румынской «Университати» Клуж и выходил на поле в первой игре с ПАОКом.
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