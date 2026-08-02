Джессика Пегула – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 августа состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, США.

В поединке за трофей сойдутся Джессика Пегула (США, WTA 3) и Александра Эала (Филиппины, WTA 28). Встреча начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Джессики.

Победительница поединка выиграет трофей пятисотника и заберет чек на $252,000.

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