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  4. Джессика Пегула – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 августа 2026, 18:15 |
458
0

Джессика Пегула – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 500 в Вашингтоне

02 августа 2026, 18:15 |
458
0
Джессика Пегула – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
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2 августа состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, США.

В поединке за трофей сойдутся Джессика Пегула (США, WTA 3) и Александра Эала (Филиппины, WTA 28). Встреча начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Джессики.

Победительница поединка выиграет трофей пятисотника и заберет чек на $252,000.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Джессика Пегула Александра Эала смотреть онлайн WTA Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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