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Испания
02 августа 2026, 17:50 | Обновлено 02 августа 2026, 17:51
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Атлетик требует от Барселоны 80 миллионов евро за звезду сборной Испании

«Баски» завысили трансферную стоимость Ляпорта в десять раз

02 августа 2026, 17:50 | Обновлено 02 августа 2026, 17:51
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Атлетик требует от Барселоны 80 миллионов евро за звезду сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт
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«Атлетик» из Бильбао готов продать «Барселоне» 32-летнего защитника сборной Испании Эмерика Ляпорта за 80 миллионов евро.

Источник сообщает, что недавно каталонский клуб обратился к «баскам» с соответствующим трансферным запросом и получил шокирующий ответ. Руководство «Атлетика» завысило трансферную стоимость игрока в десять раз. Сообщается, что на такую переоценку повлияли результаты сборной Испании на ЧМ-2026. Ляпорт провел в составе «Фурия Роха» все восемь матчей на мундиале, помогая команде стать чемпионом мира.

Эмерик перешёл в «Атлетик» из саудовского «Аль-Насра» год назад за 10 миллионов евро.

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Эмерик Ляпорт Барселона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: AS
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