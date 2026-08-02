Атлетик требует от Барселоны 80 миллионов евро за звезду сборной Испании
«Баски» завысили трансферную стоимость Ляпорта в десять раз
«Атлетик» из Бильбао готов продать «Барселоне» 32-летнего защитника сборной Испании Эмерика Ляпорта за 80 миллионов евро.
Источник сообщает, что недавно каталонский клуб обратился к «баскам» с соответствующим трансферным запросом и получил шокирующий ответ. Руководство «Атлетика» завысило трансферную стоимость игрока в десять раз. Сообщается, что на такую переоценку повлияли результаты сборной Испании на ЧМ-2026. Ляпорт провел в составе «Фурия Роха» все восемь матчей на мундиале, помогая команде стать чемпионом мира.
Эмерик перешёл в «Атлетик» из саудовского «Аль-Насра» год назад за 10 миллионов евро.
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