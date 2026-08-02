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Испания
02 августа 2026, 17:40 | Обновлено 02 августа 2026, 18:15
1049
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Известный нападающий согласился на переход в Барселону

Влахович нужен каталонцам в связи с уходом Левандовски и возможным уходом Торреса

02 августа 2026, 17:40 | Обновлено 02 августа 2026, 18:15
1049
1 Comments
Известный нападающий согласился на переход в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович
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Душан Влахович возобновил контакты с «Барселоной» на фоне активного интереса каталонцев к услугам сербского нападающего.

По истечении контракта с «Ювентусом» серб начал склоняться к переходу в турецкий «Бешикташ», где ему предлагали более заметную роль в составе. Параллельно он вел переговоры с туринцами о возможности продолжения сотрудничества, однако договориться до сих пор не удалось.

Источник сообщает, что на фоне ухода Роберта Левандовски и потенциального ухода Феррана Торреса каталонский клуб отчаянно ищет усиление в атаку. Влахович, который ранее скептически оценивал вариант с «Барселоной», теперь полностью сосредоточен на переговорах с «блаугранас». Серб верит, что в нынешних условиях действительно может получить контракт с каталонцами. Он уже отказался от перехода в «Бешикташ».

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Душан Влахович Ферран Торрес Роберт Левандовски Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы свободный агент
Андрей Плыгун Источник: Sport.es
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Комментарии 1
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Там оно 50 тищ ямалів в сеуті засіло,можна форвардів на декілька команд набрати.
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