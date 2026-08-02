Известный нападающий согласился на переход в Барселону

Душан Влахович возобновил контакты с «Барселоной» на фоне активного интереса каталонцев к услугам сербского нападающего.

По истечении контракта с «Ювентусом» серб начал склоняться к переходу в турецкий «Бешикташ», где ему предлагали более заметную роль в составе. Параллельно он вел переговоры с туринцами о возможности продолжения сотрудничества, однако договориться до сих пор не удалось.

Источник сообщает, что на фоне ухода Роберта Левандовски и потенциального ухода Феррана Торреса каталонский клуб отчаянно ищет усиление в атаку. Влахович, который ранее скептически оценивал вариант с «Барселоной», теперь полностью сосредоточен на переговорах с «блаугранас». Серб верит, что в нынешних условиях действительно может получить контракт с каталонцами. Он уже отказался от перехода в «Бешикташ».