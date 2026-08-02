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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 17:30 | Обновлено 02 августа 2026, 17:31
496
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Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец не станет в УПЛ мальчиками для битья»

Одесситы будут бороться до конца

02 августа 2026, 17:30 | Обновлено 02 августа 2026, 17:31
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Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец не станет в УПЛ мальчиками для битья»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук
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Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук поделился своими мыслями о матче первого тура УПЛ против «Полесья» (1:2).

«Я доволен. И чем я доволен, так это тем, что, в принципе, я ещё до игры сказал: у нас где-то за последние две недели, наверное, за 10 дней до чемпионата, было такое ощущение и такой анализ, что мы можем добиваться серьёзных результатов в УПЛ с такой обновлённой командой. Пока что мы еще недоукомплектованы, но я ребятам уже сказал это перед игрой, причем за несколько дней до матча, что я абсолютно уверен: мы уже готовы, что мы здесь не будем мальчиками для битья или чем-то в этом роде.

И я рад, что сегодня, в принципе, то, что я увидел на поле, позволяет мне сказать, что у нас есть шансы одерживать победы. Мы будем одерживать победы. Конечно, работы у нас ещё много, но самое главное, что у нас есть эта уверенность, вера, и всё это подкреплено конкретными фактами. То есть тем, что мы увидели сегодня на поле», – сказал тренер.

Следующий матч команда Романа Григорчука проведет 8 августа дома против «Колоса». Начало игры – в 13:00.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец - Полесье
Андрей Плыгун Источник: УПЛ-ТВ
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