Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец не станет в УПЛ мальчиками для битья»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук поделился своими мыслями о матче первого тура УПЛ против «Полесья» (1:2).

«Я доволен. И чем я доволен, так это тем, что, в принципе, я ещё до игры сказал: у нас где-то за последние две недели, наверное, за 10 дней до чемпионата, было такое ощущение и такой анализ, что мы можем добиваться серьёзных результатов в УПЛ с такой обновлённой командой. Пока что мы еще недоукомплектованы, но я ребятам уже сказал это перед игрой, причем за несколько дней до матча, что я абсолютно уверен: мы уже готовы, что мы здесь не будем мальчиками для битья или чем-то в этом роде.

И я рад, что сегодня, в принципе, то, что я увидел на поле, позволяет мне сказать, что у нас есть шансы одерживать победы. Мы будем одерживать победы. Конечно, работы у нас ещё много, но самое главное, что у нас есть эта уверенность, вера, и всё это подкреплено конкретными фактами. То есть тем, что мы увидели сегодня на поле», – сказал тренер.