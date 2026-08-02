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  4. «Не привык к ракетам и тревогам». Смоляков поведал об адаптации в Харьков
Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 16:13 |
277
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«Не привык к ракетам и тревогам». Смоляков поведал об адаптации в Харьков

Артем остался доволен своим дебютом

02 августа 2026, 16:13 |
277
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«Не привык к ракетам и тревогам». Смоляков поведал об адаптации в Харьков
ФК Харьков. Артем Смоляков
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Защитник «Харькова» Артем Смоляков поделился впечатлениями от первой победы команды в новом сезоне.

Смоляков выступает за харьковскую команду на правах аренды. До этого он играл за «Лос-Анджелес» в МЛС.

Накануне харьковчане с минимальным счётом обыграли «Верес» (1:0) в первом туре УПЛ. Смоляков вышел на замену на 78-й минуте.

– Поздравляем сегодня с тяжелой победой. Как тебе в целом матч, возвращение в Украину? Как ты это оценишь? Мы рады тебя видеть.

– Я тоже рад всех видеть. Очень тяжелая игра была. Ну, каждая игра будет тяжелой. Надо сражаться на поле. Я думаю, сегодня все видели, что мы создавали моменты и смогли достичь того, к чему стремились. Я рад, что дебютировал. Считаю, что выступил довольно неплохо, усилил игру. Очень рад за Рамика Гаджиева (автора победного гола), потому что я видел, какая у него была тяжелая травма. Он вышел, забил мяч. Это очень круто. Ну, в целом атмосфера хорошая, поэтому продолжаем.

– Оцени свой дебют. Как тебя приняли в команде? Подсказывали ли тебе, возможно, или ты сам подсказывал им, например, тому самому Рамику?

– Ну, наверное, я могу подсказывать более неопытным и молодым ребятам. Но приняли хорошо. Я многих знаю, со многими играл против. Поэтому адаптация займет всего немного времени. В первую очередь из-за разницы во времени. Я ложусь спать немного рано, рано просыпаюсь, но нужно некоторое время, чтобы привыкнуть.

– Сегодня был массированный натиск на Киев. Как тебе такой контраст между жизнью в Соединённых Штатах и украинскими реалиями?

– Ну да, это, конечно, очень неприятно, но надо привыкать. Во время атаки я спал, как убитый. Но, конечно, немного непривычно, после того как я полтора года жил без ракет и без тревог. Но ничего страшного, надо работать.

Следующий матч «Харьков» проведет 8 августа против «Полесья».

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Артем Смоляков Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно
Андрей Плыгун Источник: Telegram
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из ла в харьков. да этот парень гений
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