КАЛЮЖНЫЙ: «Президент Харькова был на нервах? Это футбол, мы старались»

Полузащитник «Харькова» Иван Калюжный поделился впечатлениями от тяжелой победы над «Вересом» (1:0) в первом туре УПЛ.

Матч проходил в пригороде Киева. Единственный гол в матче забил игрок харьковчан Рамик Гаджиев на 90-й минуте встречи.

– Как оценишь старт сезона для «Харькова»?

– Хорошо, что начали с победы. Игра была тяжелой, потому что сейчас очень жарко, тяжелая погода, но условия для всех одинаковые. Надо показывать игру и лучший футбол.

– Даже несмотря на такую жаркую погоду, «Харьков» нанес 15 ударов. Сопротивлялись, давили, создавали моменты. Чего не хватало? Почему не забили раньше, ведь президент клуба уже был на нервах.

– Конечно, мы тоже хотели забить гол поскорее, но это футбол. Мы старались забить, но вратарь действительно хорошо сыграл, мы изучали его игру. Но хорошо, что в конце забили.

– Насколько сейчас команда в физической форме? Выдержали 90 минут, даже несмотря на такую жару.

– Думаю, что мы хорошо подготовились, выдержали. Но есть куда расти, нужно придавать игре ещё больший темп, чтобы играть было чуть легче.

– Обсуждались ли в команде цели на этот сезон? Возможно, чемпионство, кубок, более высокие места, места в кубке?

– Это секрет, обсуждение останется между нами.