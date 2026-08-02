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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 15:05 | Обновлено 02 августа 2026, 15:06
219
0

КРУПСКИЙ: «Физически тяжело играть против Вереса в такую жару»

Илья признался, что первая победа в сезоне далась команде с трудом

02 августа 2026, 15:05 | Обновлено 02 августа 2026, 15:06
219
0
КРУПСКИЙ: «Физически тяжело играть против Вереса в такую жару»
ФК Харьков. Илья Крупский
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Защитник «Харькова» Илья Крупский прокомментировал победу своей команды в первом туре Чемпионата Украины по футболу.

1 августа харьковчане с минимальным счётом обыграли «Верес». Единственный гол в матче забил Рамик Гаджиев на 90-й минуте встречи.

– Прокомментируй сегодняшнюю игру. Как тебе играть в такую жару?

– Во-первых, конечно, немного тяжело играть в такую жару, потому что только сделал два рывка – и сразу чувствуешь, что жара дает о себе знать. Но слава Богу, что смогли забить этот важный мяч, всё-таки благодаря мужеству выиграли. Хороший соперник, соперник также проявил характер. Ну, физически тяжело, но главное — это победа, мы взяли три очка.

– Как тебе игра новичков – Смолякова, Ермакова?

– Жора — молодец, сегодня нас выручил. Хороший вратарь, хорошего уровня. Надеемся, что сейчас еще новички будут влиться в наш коллектив, будем помогать. У нас большие задачи, поэтому хотим как можно быстрее их достичь.

– Харьков нанёс 15 ударов по воротам и только 3 в створ. Как думаешь, чего не хватает, чтобы бить точнее?

– Как мы шутили после матча, нужно просто целиться не в самого вратаря, а чуть-чуть в сторону, чтобы мяч залетел.

– О чём говорили в раздевалке на сезон? Не скажешь, ведь Иван Калюжный сказал, что это секрет?

– Да, это секрет, верно. Пока ничего говорить не будем. Всё со временем. А пока будем двигаться дальше, от матча к матчу.

Следующий матч «Харьков» проведёт против «Полесья» 8 августа.

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Илья Крупский Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Харьков - Верес Рамик Гаджиев
Андрей Плыгун Источник: Telegram
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