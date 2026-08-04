Вратарь украинской сборной получил множество предложений и сделал выбор
Домчак рассказал, почему его выбор пал именно на Чехию
Украинский вратарь Назар Домчак, который этим летом покинул УПЛ ради перехода в пражскую «Славию», поделился подробностями трансфера и адаптации в новом клубе.
– Как так получилось, что вы оказались именно в «Славии»?
– Ну, в «Карпаты» поступило предложение, довольно перспективное, и я решил со всей семьёй и по совету тренеров, что лучше попробовать что-то новое. И так я сюда попал.
– А были ли у вас другие предложения, или просто предложение «Славии» понравилось вам больше всего, возможно, оно показалось вам самым важным?
– Предложений было много, но «Славия» мне понравилась больше всего, поэтому я и решил приехать сюда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гецко высказался об украинском вингере и его привлечении в сборную Украины
Михаил прибыл к команде вместе с Уэлбеком