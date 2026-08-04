Вратарь украинской сборной получил множество предложений и сделал выбор

Украинский вратарь Назар Домчак, который этим летом покинул УПЛ ради перехода в пражскую «Славию», поделился подробностями трансфера и адаптации в новом клубе.

– Как так получилось, что вы оказались именно в «Славии»?

– Ну, в «Карпаты» поступило предложение, довольно перспективное, и я решил со всей семьёй и по совету тренеров, что лучше попробовать что-то новое. И так я сюда попал.

– А были ли у вас другие предложения, или просто предложение «Славии» понравилось вам больше всего, возможно, оно показалось вам самым важным?

– Предложений было много, но «Славия» мне понравилась больше всего, поэтому я и решил приехать сюда.