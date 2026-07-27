Тренер Карпат сказал, в чем Марченко превосходит Домчака

Главный тренер «Карпат» Фран Фернандес рассказал о том, почему клуб подписал 19-летнего голкипера Дениса Марченко, ранее выступавшего за «Оболонь».

– Важным элементом вашей игры было выманивание соперника в прессинг и выход в атаку средними и длинными передачами, где важную роль играл Домчак. Марченко – немного другой профайл в плане игры ногами. Как будете адаптировать эту фазу игры под нового вратаря?

– Да, это был важный элемент того, что мы хотели видеть в нашей игре. Домчак был здесь ключевой фигурой – это очевидно. Именно поэтому мы подписали Марченко, поскольку считаем, что у него очень похожий профиль. Думаем, он даже может дать нам больше в игре ногами.

Посмотрим, как он будет прогрессировать и развиваться, ведь это молодой футболист. Но мы полностью ему доверяем и верим, что он также поможет нам и дальше развивать нашу модель игры, – сказал Фернандес.