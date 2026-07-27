Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Карпат сказал, в чем Марченко превосходит Домчака
Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 20:26 |
536
0

Тренер Карпат сказал, в чем Марченко превосходит Домчака

Фран Фернандес уверен, что новичок «Карпат» лучше играет ногами, чем Назар Домчак

27 июля 2026, 20:26 |
536
0
Тренер Карпат сказал, в чем Марченко превосходит Домчака
ФК Карпаты. Фран Фернандес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Карпат» Фран Фернандес рассказал о том, почему клуб подписал 19-летнего голкипера Дениса Марченко, ранее выступавшего за «Оболонь».

– Важным элементом вашей игры было выманивание соперника в прессинг и выход в атаку средними и длинными передачами, где важную роль играл Домчак. Марченко – немного другой профайл в плане игры ногами. Как будете адаптировать эту фазу игры под нового вратаря?

– Да, это был важный элемент того, что мы хотели видеть в нашей игре. Домчак был здесь ключевой фигурой – это очевидно. Именно поэтому мы подписали Марченко, поскольку считаем, что у него очень похожий профиль. Думаем, он даже может дать нам больше в игре ногами.

Посмотрим, как он будет прогрессировать и развиваться, ведь это молодой футболист. Но мы полностью ему доверяем и верим, что он также поможет нам и дальше развивать нашу модель игры, – сказал Фернандес.

По теме:
Карпаты ищут нападающего, похожего на Фаала, но столкнулись с проблемами
ФЕРНАНДЕС: «Если бы он поверил в свои возможности, то играл бы в топ-лиге»
Фран ФЕРНАНДЕС: «Прошли полноценные сборы. Я очень доволен»
Фран Фернандес Назар Домчак Денис Марченко Карпаты Львов
Руслан Полищук Источник: Трибуна
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Бокс | 27 июля 2026, 03:37 13
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!

Украинский боксер отключил свет опытному сопернику за несколько секунд до завершения боя

Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Футбол | 27 июля 2026, 08:20 9
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор

Футболисту заблокировали счета

Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Футбол | 27.07.2026, 07:14
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Два клуба направили Динамо официальное предложение в размере 20 млн евро
Бывший футболист сборной Украины отказался заменить Костюка в Динамо
Футбол | 27.07.2026, 19:07
Бывший футболист сборной Украины отказался заменить Костюка в Динамо
Бывший футболист сборной Украины отказался заменить Костюка в Динамо
Швайнштайгер обвинил Гвардиолу в провалах сборной Германии
Футбол | 27.07.2026, 19:44
Швайнштайгер обвинил Гвардиолу в провалах сборной Германии
Швайнштайгер обвинил Гвардиолу в провалах сборной Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 12
Футбол
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
27.07.2026, 02:32
Футбол
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
26.07.2026, 07:02 10
Футбол
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
Шокирующее начало и конец! Судьбу боя Джошуа – Пренга решил нокаут
26.07.2026, 01:40 30
Бокс
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионом Европы!
26.07.2026, 02:27 10
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем