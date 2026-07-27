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  4. Фран ФЕРНАНДЕС: «Прошли полноценные сборы. Я очень доволен»
Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 18:35 |
388
0

Фран ФЕРНАНДЕС: «Прошли полноценные сборы. Я очень доволен»

Рулевой «Карпат» уверен, что команда готова к сезону

27 июля 2026, 18:35 |
388
0
Фран ФЕРНАНДЕС: «Прошли полноценные сборы. Я очень доволен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Фернандес
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Главный тренер «Карпат» Фран Фернандес рассказал о подготовке к сезону и ожидании болельщиков.

– Это ваша первая подготовка именно к полноценному сезону с «Карпатами» уже с определенным опытом в УПЛ. Какие главные уроки пребывания в этой среде вы для себя усвоили – в частности, относительно фактора требовательной львовской публики?

– Да, мы провели полноценную предсезонную подготовку, но продолжили работу, которую начали еще раньше. Когда мы пришли в команду в январе, все было гораздо сложнее. Нужно было быстро адаптироваться к коллективу, городу и украинскому футболу. Кроме того, к нам присоединилось много новых игроков, поэтому все происходило в достаточно интенсивном темпе.

Сейчас ситуация совсем другая. Мы еще с последней недели мая начали планировать подготовку, весь июнь посвятили этой работе, прошли полноценные сборы. Я очень доволен тем, что нам удалось сделать за это время, и тем, как команда работала.

Уверен, что команда прогрессирует, а подготовка проходит в правильном направлении. И если я что-то понял за это время, то это то, что болельщики «Карпат» прежде всего хотят видеть, как команда полностью отдается. Именно над этим мы и работаем. Каждый день упорно работаем, чтобы дарить нашим болельщикам как можно больше положительных эмоций, – сказал Фернандес.

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Фран Фернандес Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Трибуна
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