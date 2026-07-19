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Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 15:32 |
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Фран ФЕРНАНДЕС: «Карпатам нужно ещё четыре-пять новых футболистов»

Львовянам нужна свежая кровь

19 июля 2026, 15:32 |
200
0
Фран ФЕРНАНДЕС: «Карпатам нужно ещё четыре-пять новых футболистов»
ФК Карпаты. Фран Фернандес
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Главный тренер «Карпат» Фран Фернандес высказался о потребностях команды в усилении перед началом нового сезона.

По мнению испанского специалиста, для того чтобы выполнять поставленные перед командой задачи, ей не хватает ещё нескольких футболистов определённого уровня.

«Нам нужно усилить команду. Думаю, нам необходимо ещё четыре-пять новых футболистов. Новый футболист должен либо усилить наш состав, либо быть на уровне тех, кто уже есть», – сказал Фернандес.

В прошлом сезоне львовяне заняли девятое место в УПЛ. Команда набрала 41 очко в 30 турах.

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Фран Фернандес Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: ФК Карпаты Львов
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