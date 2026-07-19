Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фран ФЕРНАНДЕС: «Возможно, у Карпат не будет лучших футболистов в УПЛ»
Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 15:06 | Обновлено 19 июля 2026, 15:07
356
1

Фран ФЕРНАНДЕС: «Возможно, у Карпат не будет лучших футболистов в УПЛ»

Львовяне будут стремиться добиться лучших результатов за счет командной игры

19 июля 2026, 15:06 | Обновлено 19 июля 2026, 15:07
356
1 Comments
Фран ФЕРНАНДЕС: «Возможно, у Карпат не будет лучших футболистов в УПЛ»
ФК Карпаты. Фран Фернандес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Карпат» Фран Фернандес поделился своими мыслями о перспективах команды в новом сезоне.

Испанский специалист не смог точно сказать, будут ли у команды усиления летом, но пообещал, что львовяне будут играть на полную в каждом матче.

«Возможно, у нас не будет лучшего тренера в лиге, возможно, у нас не будет лучших футболистов в чемпионате, но у нас может быть лучшая команда. Мы должны стать лучшей командой чемпионата в повседневной работе», – сказал он.

В прошлом сезоне «Карпаты» заняли девятое место в турнирной таблице УПЛ. Команда набрала 41 очко в 30 матчах.

По теме:
Тренер Карпат высказался о возможном уходе звездного легионера
«Плохой сигнал». Тренер Харькова объяснил, когда игроков выводят из состава
Фран ФЕРНАНДЕС: «Карпатам нужно ещё четыре-пять новых футболистов»
Карпаты Львов Фран Фернандес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Другие виды | 18 июля 2026, 17:31 6
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс

18 июля в столице Великобритании состоялся 11-й этап Бриллиантовой лиги

Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Футбол | 19 июля 2026, 07:17 2
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026

Килиан не понимает, почему Франция провалила первый тайм матча

Суперкомпьютер назвал шансы Динамо пройти ПАОК в Лиге Европы
Футбол | 19.07.2026, 08:02
Суперкомпьютер назвал шансы Динамо пройти ПАОК в Лиге Европы
Суперкомпьютер назвал шансы Динамо пройти ПАОК в Лиге Европы
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Футбол | 19.07.2026, 02:04
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Португальский журналист: «История с Трубиным удивляет, но чудеса бывают»
Футбол | 19.07.2026, 14:39
Португальский журналист: «История с Трубиным удивляет, но чудеса бывают»
Португальский журналист: «История с Трубиным удивляет, но чудеса бывают»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ми за!
Ответить
0
Популярные новости
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
Екатерина УСИК: «Они терроризируют население. Его нужно вернуть»
18.07.2026, 11:14 8
Бокс
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 8
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
18.07.2026, 10:45 5
Волейбол
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
18.07.2026, 10:57 40
Футбол
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
18.07.2026, 07:32
Футбол
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
19.07.2026, 03:05 10
Футбол
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем