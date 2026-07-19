Фран ФЕРНАНДЕС: «Возможно, у Карпат не будет лучших футболистов в УПЛ»
Львовяне будут стремиться добиться лучших результатов за счет командной игры
Главный тренер «Карпат» Фран Фернандес поделился своими мыслями о перспективах команды в новом сезоне.
Испанский специалист не смог точно сказать, будут ли у команды усиления летом, но пообещал, что львовяне будут играть на полную в каждом матче.
«Возможно, у нас не будет лучшего тренера в лиге, возможно, у нас не будет лучших футболистов в чемпионате, но у нас может быть лучшая команда. Мы должны стать лучшей командой чемпионата в повседневной работе», – сказал он.
В прошлом сезоне «Карпаты» заняли девятое место в турнирной таблице УПЛ. Команда набрала 41 очко в 30 матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
18 июля в столице Великобритании состоялся 11-й этап Бриллиантовой лиги
Килиан не понимает, почему Франция провалила первый тайм матча