Клуб Первой лиги пригласил двух игроков из УПЛ
«Пробой» определился еще с двумя пожилыми новичками
Как стало известно Sport.ua, перед стартом нового сезона перволиговый «Пробой» позаботился об укреплении средней линии.
По имеющейся информации, за команду из Городенки будут выступать Орест Лепский из ЛНЗ на правах годовой аренды и Кирилл Матвеев из «Кудровки», подписавший полноценный контракт.
К сожалению, восстановление лидера «Пробоя», нападающего Богдана Оринчака, после серьезной травмы проходит не так быстро, как хотелось бы тренерскому штабу, и его возвращение в строй ожидается в конце сентября.
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