Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Первой лиги пригласил двух игроков из УПЛ
Украина. Первая лига
19 июля 2026, 14:02 | Обновлено 19 июля 2026, 14:03
258
0

Клуб Первой лиги пригласил двух игроков из УПЛ

«Пробой» определился еще с двумя пожилыми новичками

19 июля 2026, 14:02 | Обновлено 19 июля 2026, 14:03
258
0
Клуб Первой лиги пригласил двух игроков из УПЛ
ФК ЛНЗ. Орест Лепский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Как стало известно Sport.ua, перед стартом нового сезона перволиговый «Пробой» позаботился об укреплении средней линии.

По имеющейся информации, за команду из Городенки будут выступать Орест Лепский из ЛНЗ на правах годовой аренды и Кирилл Матвеев из «Кудровки», подписавший полноценный контракт.

К сожалению, восстановление лидера «Пробоя», нападающего Богдана Оринчака, после серьезной травмы проходит не так быстро, как хотелось бы тренерскому штабу, и его возвращение в строй ожидается в конце сентября.

По теме:
Игорь ЖАБЧЕНКО: «В первом тайме Франция играла в позорный футбол»
Финалист Кубка Украины не прошел просмотр в клубе УПЛ
Полесье выступило с лаконичным заявлением об Александре Усике
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Пробой Городенка трансферы Орест Лепский Кирилл Матвеев Богдан Оринчак инсайд ЛНЗ Черкассы аренда игрока Кудровка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Другие виды | 18 июля 2026, 17:31 6
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс

18 июля в столице Великобритании состоялся 11-й этап Бриллиантовой лиги

Суперкомпьютер назвал шансы Динамо пройти ПАОК в Лиге Европы
Футбол | 19 июля 2026, 08:02 5
Суперкомпьютер назвал шансы Динамо пройти ПАОК в Лиге Европы
Суперкомпьютер назвал шансы Динамо пройти ПАОК в Лиге Европы

Киевляне являются аутсайдерами противостояния

Мбаппе взял слово после поражения от Англии и сделал заявление о Месси
Футбол | 19.07.2026, 11:02
Мбаппе взял слово после поражения от Англии и сделал заявление о Месси
Мбаппе взял слово после поражения от Англии и сделал заявление о Месси
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Футбол | 19.07.2026, 07:51
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Футбол | 19.07.2026, 08:13
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
19.07.2026, 07:17 2
Бокс
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
18.07.2026, 08:38 38
Футбол
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
Моуриньо определил судьбу Лунина. Жозе выбрал стартовый состав Реала
18.07.2026, 07:32
Футбол
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
19.07.2026, 02:35
Футбол
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
19.07.2026, 02:04 64
Футбол
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
18.07.2026, 07:24 18
Футбол
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
17.07.2026, 09:32 12
Футбол
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
18.07.2026, 09:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем