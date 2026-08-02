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Испания
02 августа 2026, 13:09 | Обновлено 02 августа 2026, 13:15
1035
0

Винисиус Жуниор объявил о своём решении насчет перехода в Арсенал

Бразилец предпочитает остаться в «Реале»

02 августа 2026, 13:09 | Обновлено 02 августа 2026, 13:15
1035
0
Винисиус Жуниор объявил о своём решении насчет перехода в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор определился со своими приоритетами на будущее на фоне переговоров с «королевским» клубом о новом контракте и интереса со стороны лондонского «Арсенала».

Ранее сообщалось, что звезда сборной Бразилии хочет получать столько же, сколько в Мадриде платят французскому нападающему Килиану Мбаппе. Как стало известно СМИ, «канониры» готовы удовлетворить финансовые требования футболиста, а вот в «Реале» не спешат идти на уступки. Впрочем, журналисты узнали, что Винисиус, несмотря на отсутствие согласия с руководством «бланкос», хочет остаться в клубе. О переходе в Арсенал на данный момент речи не идет. Об этом он сообщил своему окружению и сделал соответствующие намеки при общении с представителями мадридцев.

В ближайшее время он встретится с главным тренером «сливочных» Жозе Моуринью и руководством «Реала». Все в клубе ожидают, что игрок как можно скорее подпишет новый контракт и положит конец эпопее вокруг своего будущего. В то же время, если договориться с бразильцем не удастся, клуб готов рассмотреть возможность немедленной продажи.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Андрей Плыгун Источник: AS
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