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Испания
01 августа 2026, 23:49 |
84
0

Жозе МОУРИНЬО: «Я увидел три Реала»

Новый наставник мадридцев дал комментарий после игры с «Фиорентиной»

01 августа 2026, 23:49 |
84
0
Жозе МОУРИНЬО: «Я увидел три Реала»
ФК Реал. Жозе Моуриньо
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Португальский тренер Жозе Моуриньо, главный тренер «Реала», прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче против итальянской «Фиорентины» (2:2).

«Я увидел три лица команды: свежую команду, другую, уставшую, и третью, крайне уставшую. Свежая команда сыграла великолепно, и счет 2:1 в конце первого тайма был намного меньшим, чем мы заслуживали, мы легко могли вести в три-четыре мяча.

После этого матч стал более физически напряженным, соперник оказывал на нас сильное давление, и именно здесь проявилась вторая сторона команды. Когда ты вынужден обороняться в штрафной площади с двумя молодыми игроками, которые физически еще не на том уровне, который позволяет противостоять такому сильному нападающему, как Мойзе Кин.

Что касается третьей стороны, то она мне очень понравилась: команда, которая была крайне уставшей, но знала, как оставаться сплоченной и восстановить контроль над игрой.

Дюмфрис и Эндрик провели всего три тренировки, и тем не менее каждый из них отыграл более 70 минут. Это замечательное достижение, и для меня это очень ценно, я поблагодарил их за то, что они нам дали. Честно говоря, мне всё понравилось.

Сегодня мне пришлось выставить на поле тех игроков, которые были в моём распоряжении.

Я очень доволен работой, которую футболисты проводят с первого дня. Меня беспокоит отсутствие остальных игроков, так как я хотел бы поработать с ними еще три недели, но это невозможно.

В понедельник прибудут Винисиус, Браим Диас и Бернарду Силва. Дюмфрис, Карлос и Эндрик также проведут больше тренировок… и мы продолжим работать, пока не прибудут остальные игроки.

Пока я не чувствую ничего особенного, так как настоящие матчи еще не начались», – заявил Моуриньо.

«Реал» проведет первый матч в Ла Лиге 22 августа, в гостях у «Эспаньола».

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Жозе Моуриньо Реал Мадрид Фиорентина чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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