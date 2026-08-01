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  4. Моуриньо был вне себя после спарринга с Фиорентиной
Испания
01 августа 2026, 22:10 |
590
0

Моуриньо был вне себя после спарринга с Фиорентиной

Португальский тренер, видимо, был недоволен игрой «Реала»

01 августа 2026, 22:10 |
590
0
Моуриньо был вне себя после спарринга с Фиорентиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Мадридский «Реал» провел третий товарищеский матч во время подготовки к новому сезону. Испанский гранд не смог одолеть «Фиорентину» (2:2).

Сообщается, что новый наставник «бланкос» Жозе Моуриньо был раздражен по итогам спарринга и после финального свистка покинул скамейку, никому не пожав руку.

Стартовый состав «Реала» был далек от оптимального, в запас попали вовсе малоизвестные футболисты. Шанс проявить себя получил украинский вратарь Андрей Лунин.

Ранее «Реал» обыграл «Алькоркон» (1:0) и «Леганес» (4:1).

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Руслан Полищук Источник: The Touchline
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