Моуриньо был вне себя после спарринга с Фиорентиной
Португальский тренер, видимо, был недоволен игрой «Реала»
Мадридский «Реал» провел третий товарищеский матч во время подготовки к новому сезону. Испанский гранд не смог одолеть «Фиорентину» (2:2).
Сообщается, что новый наставник «бланкос» Жозе Моуриньо был раздражен по итогам спарринга и после финального свистка покинул скамейку, никому не пожав руку.
Стартовый состав «Реала» был далек от оптимального, в запас попали вовсе малоизвестные футболисты. Шанс проявить себя получил украинский вратарь Андрей Лунин.
Ранее «Реал» обыграл «Алькоркон» (1:0) и «Леганес» (4:1).
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