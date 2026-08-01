Моуриньо был вне себя после спарринга с Фиорентиной

Мадридский «Реал» провел третий товарищеский матч во время подготовки к новому сезону. Испанский гранд не смог одолеть «Фиорентину» (2:2).

Сообщается, что новый наставник «бланкос» Жозе Моуриньо был раздражен по итогам спарринга и после финального свистка покинул скамейку, никому не пожав руку.

Стартовый состав «Реала» был далек от оптимального, в запас попали вовсе малоизвестные футболисты. Шанс проявить себя получил украинский вратарь Андрей Лунин.

Ранее «Реал» обыграл «Алькоркон» (1:0) и «Леганес» (4:1).