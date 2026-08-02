Названы стартовые составы на матч 1-го тура УПЛ Эпицентр – Оболонь

Главные тренеры «Эпицентра» и «Оболони» – Сергей Нагорняк и Александр Антоненко – определились с составами на матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч чемпионата Украины пройдет в городе Каменец-Подольский на «стадионе им. Г. Тонкочеева».

Стартовый свисток прозвучит в 15:30, судить матч будет Олег Когут.

В прошлом сезоне «Эпицентр» финишировал на 10-м месте, «Оболонь» – на 12-м.

Стартовые составы на матч «Эпицентр» – «Оболонь»