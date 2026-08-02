Звезда Тоттенхэма отреагировал на возвращение Мудрика после дисквалификации

Бразильский форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон отреагировал на отмену четырехлетней дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, наложенной на него за нарушение антидопинговых правил.

29-летний нападающий поставил лайк сообщению игрока «синих» в Instagram, в котором тот заявил, что он возвращается в большой футбол после длительного бана, наложенного на него Футбольной ассоциацией Англии (FA).

Ранее было официально сообщено о завершении дисциплинарного дела в отношении Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

Сообщалось, что журналист Sky Sports Каве Солхекол назвал очень странным дело Мудрика.