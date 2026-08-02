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Англия
02 августа 2026, 10:51 | Обновлено 02 августа 2026, 10:52
1709
0

Звезда Тоттенхэма отреагировал на возвращение Мудрика после дисквалификации

Ришарлисон рад за украинского вингера «Челси»

02 августа 2026, 10:51 | Обновлено 02 августа 2026, 10:52
1709
0
Звезда Тоттенхэма отреагировал на возвращение Мудрика после дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Бразильский форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон отреагировал на отмену четырехлетней дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, наложенной на него за нарушение антидопинговых правил.

29-летний нападающий поставил лайк сообщению игрока «синих» в Instagram, в котором тот заявил, что он возвращается в большой футбол после длительного бана, наложенного на него Футбольной ассоциацией Англии (FA).

Ранее было официально сообщено о завершении дисциплинарного дела в отношении Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

Сообщалось, что журналист Sky Sports Каве Солхекол назвал очень странным дело Мудрика.

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Антон Романенко Источник: Yahoo Sports
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