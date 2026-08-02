Порту стал самым титулованным клубом Португалии, опередив Бенфику

После победы над Торренсе в матче за Суперкубок Португалии 2026 года Порту стал самым титулованным клубом своей страны.

Выигранный трофей является 88-м в коллекции «драконов», что на один больше, чем у Бенфики.

Португальские команды с наибольшим количеством выигранных трофеев

88 – Порту

87 – Бенфика

57 – Спортинг

Выигранные трофеи Порту (88)

31 – Примейра

25 – Суперкубок Португалии

20 – Кубок Португалии

4 – Чемпионат Португалии (турнир, разыгрывавшийся до Кубка Португалии)

2 – Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов

2 – Кубок УЕФА/Лига Европы

2 – Межконтинентальный кубок

1 – Суперкубок УЕФА

1 – Кубок португальской лиги