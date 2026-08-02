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Португалия
02 августа 2026, 10:19 | Обновлено 02 августа 2026, 10:20
86
0

Порту стал самым титулованным клубом Португалии, опередив Бенфику

Вспомним все трофеи «драконов» в клубной истории

02 августа 2026, 10:19 | Обновлено 02 августа 2026, 10:20
86
0
Порту стал самым титулованным клубом Португалии, опередив Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine
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После победы над Торренсе в матче за Суперкубок Португалии 2026 года Порту стал самым титулованным клубом своей страны.

Выигранный трофей является 88-м в коллекции «драконов», что на один больше, чем у Бенфики.

Португальские команды с наибольшим количеством выигранных трофеев

  • 88 – Порту
  • 87 – Бенфика
  • 57 – Спортинг

Выигранные трофеи Порту (88)

  • 31 – Примейра
  • 25 – Суперкубок Португалии
  • 20 – Кубок Португалии
  • 4 – Чемпионат Португалии (турнир, разыгрывавшийся до Кубка Португалии)
  • 2 – Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов
  • 2 – Кубок УЕФА/Лига Европы
  • 2 – Межконтинентальный кубок
  • 1 – Суперкубок УЕФА
  • 1 – Кубок португальской лиги
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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