Португалия02 августа 2026, 10:19 | Обновлено 02 августа 2026, 10:20
86
0
Порту стал самым титулованным клубом Португалии, опередив Бенфику
Вспомним все трофеи «драконов» в клубной истории
02 августа 2026, 10:19 | Обновлено 02 августа 2026, 10:20
86
0
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После победы над Торренсе в матче за Суперкубок Португалии 2026 года Порту стал самым титулованным клубом своей страны.
Выигранный трофей является 88-м в коллекции «драконов», что на один больше, чем у Бенфики.
Португальские команды с наибольшим количеством выигранных трофеев
- 88 – Порту
- 87 – Бенфика
- 57 – Спортинг
Выигранные трофеи Порту (88)
- 31 – Примейра
- 25 – Суперкубок Португалии
- 20 – Кубок Португалии
- 4 – Чемпионат Португалии (турнир, разыгрывавшийся до Кубка Португалии)
- 2 – Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов
- 2 – Кубок УЕФА/Лига Европы
- 2 – Межконтинентальный кубок
- 1 – Суперкубок УЕФА
- 1 – Кубок португальской лиги
O FC Porto ultrapassa o Benfica e passa a ser o clube português com mais títulos:— Playmaker (@playmaker_PT) August 1, 2026
88 FC Porto
87 Benfica
57 Sporting pic.twitter.com/ylzsgQc63M
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