Договорились. Ювентус выложит до 50 млн евро за форварда ПСЖ

«ПСЖ» с «Ювентусом» уладили последние формальности по трансферу форварда Рандаля Коло Муани.

Во второй части позапрошлого сезона француз играл в Турине на правах аренды с опцией выкупа контракта. Сейчас клубы договорились о полноценном соглашении на сумму 50 млн евро, из которых 38 миллионов – плата за трансфер, остальное – бонусы.

27-летний футболист подпишет договор до 2031 года с зарплатой около 5 млн евро за сезон.