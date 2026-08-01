Франция01 августа 2026, 23:20 |
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Договорились. Ювентус выложит до 50 млн евро за форварда ПСЖ
Рандаль Коло Муани снова едет в «Ювентус»
01 августа 2026, 23:20 |
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«ПСЖ» с «Ювентусом» уладили последние формальности по трансферу форварда Рандаля Коло Муани.
Во второй части позапрошлого сезона француз играл в Турине на правах аренды с опцией выкупа контракта. Сейчас клубы договорились о полноценном соглашении на сумму 50 млн евро, из которых 38 миллионов – плата за трансфер, остальное – бонусы.
27-летний футболист подпишет договор до 2031 года с зарплатой около 5 млн евро за сезон.
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