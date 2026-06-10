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Франция
10 июня 2026, 20:22 |
776
0

ПСЖ потеряет известного игрока, который решил покинуть французский клуб

Рандаль Коло Муани собирается присоединится к «Ювентусу», где когда-то играл на правах аренды

10 июня 2026, 20:22 |
776
0
ПСЖ потеряет известного игрока, который решил покинуть французский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани
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Полузащитник ПСЖ и сборной Франции Рандаль Коло Муани решил продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщило издание Tuttosport.

В сезоне 2025/26 футболист выступал на правах аренды в составе английского «Тоттенхэма», где провел 41 матч, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Коло Муани не горит желанием возвращаться в Париж, так как понимает, что будет иметь мало игрового времени, поэтому попросил клуб отпустить его в Серию А.

В услугах 27-летнего полузащитника заинтересован «Ювентус», в составе которого француз выступал ранее – с января по июль 2025-го играл в Турине на правах аренды.

Главный тренер парижской команды Луис Энрике не собирается препятствовать переходу полузащитника, на данный момент стороны продолжают переговоры о сумме трансфера.

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Николай Тытюк Источник: Tuttosport
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