ПСЖ потеряет известного игрока, который решил покинуть французский клуб

Полузащитник ПСЖ и сборной Франции Рандаль Коло Муани решил продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщило издание Tuttosport.

В сезоне 2025/26 футболист выступал на правах аренды в составе английского «Тоттенхэма», где провел 41 матч, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Коло Муани не горит желанием возвращаться в Париж, так как понимает, что будет иметь мало игрового времени, поэтому попросил клуб отпустить его в Серию А.

В услугах 27-летнего полузащитника заинтересован «Ювентус», в составе которого француз выступал ранее – с января по июль 2025-го играл в Турине на правах аренды.

Главный тренер парижской команды Луис Энрике не собирается препятствовать переходу полузащитника, на данный момент стороны продолжают переговоры о сумме трансфера.