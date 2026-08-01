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  4. Отдав Довбика, тренер Ромы требует двух новых форвардов
Италия
01 августа 2026, 22:24 |
609
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Отдав Довбика, тренер Ромы требует двух новых форвардов

Джан Пьеро Гасперини публично объявил свои трансферные пожелания

01 августа 2026, 22:24 |
609
1 Comments
Отдав Довбика, тренер Ромы требует двух новых форвардов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини требует усиления команды после поражения от «Кардифф Сити» со счетом 1:4.

«Мы потеряли много игроков, и любому видно, что состав нужно дополнить. Нам определенно нужно будет привлечь новых игроков, чтобы сделать команду конкурентоспособной.

По сравнению с прошлым сезоном я просил защитника, вингера и двух нападающих. Конечно, если игрок уходит, его тоже нужно заменить. Это была моя цель, она не кажется мне такой уж сложной или непреодолимой», – заявил Гасперини.

«Рома» вышла в Лигу чемпионов, поэтому у нее немного больший бюджет, чем обычно, но она все равно упустила несколько важных трансферных целей. Тренер уже был разочарован прошлым летом отсутствием усиления, и он не собирается мириться с этим снова.

Ранее «волки» отпустили в «Болонью» форварда Артема Довбика.

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Рома Рим Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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Гасперіні потрібне підсилення неодмінно італійцями - бо там в серії А діє свій ліміт на іноземців.
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