Отдав Довбика, тренер Ромы требует двух новых форвардов
Джан Пьеро Гасперини публично объявил свои трансферные пожелания
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини требует усиления команды после поражения от «Кардифф Сити» со счетом 1:4.
«Мы потеряли много игроков, и любому видно, что состав нужно дополнить. Нам определенно нужно будет привлечь новых игроков, чтобы сделать команду конкурентоспособной.
По сравнению с прошлым сезоном я просил защитника, вингера и двух нападающих. Конечно, если игрок уходит, его тоже нужно заменить. Это была моя цель, она не кажется мне такой уж сложной или непреодолимой», – заявил Гасперини.
«Рома» вышла в Лигу чемпионов, поэтому у нее немного больший бюджет, чем обычно, но она все равно упустила несколько важных трансферных целей. Тренер уже был разочарован прошлым летом отсутствием усиления, и он не собирается мириться с этим снова.
Ранее «волки» отпустили в «Болонью» форварда Артема Довбика.
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