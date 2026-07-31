Болонья не разрешила Довбику сыграть в спаррингах 1 августа

1 августа «Болонья» проведет два товарищеских матча против «Камбюра». Новичок команды Артем Довбик на поле не выйдет.

29-летний украинец будет тренироваться, так как ему еще нужно набрать оптимальную форму, и он будет постепенно входить в состав на предстоящие товарищеские матчи. Об этом заявил радиокомментатор «Болоньи» Леонардо Боселло.

Ближайший сезон Довбик проведет в «Болонье» на правах аренды из «Ромы».