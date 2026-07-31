Италия31 июля 2026, 23:33 |
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Болонья не разрешила Довбику сыграть в спаррингах 1 августа
Артем Довбик еще не готов даже к товарищеским матчам
31 июля 2026, 23:33 |
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1 августа «Болонья» проведет два товарищеских матча против «Камбюра». Новичок команды Артем Довбик на поле не выйдет.
29-летний украинец будет тренироваться, так как ему еще нужно набрать оптимальную форму, и он будет постепенно входить в состав на предстоящие товарищеские матчи. Об этом заявил радиокомментатор «Болоньи» Леонардо Боселло.
Ближайший сезон Довбик проведет в «Болонье» на правах аренды из «Ромы».
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Комментарии 1
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Все пішло по вже знайомому сценарію. Ще не готовий, треба набрати оптимальну форму, нарешті випустять на заміну, чергова травма і назад в Рому.
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