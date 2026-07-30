Стала известна зарплата Довбика в Болонье. Клуб не пожалел средств

Украинский нападающий Артем Довбик перейдет из «Ромы» в «Болонью».

По информации источника, 28-летний украинец перейдет на правах платной аренды до 30 июня 2027 года. Стоимость арендного соглашения составляет 3 миллиона евро, а опция выкупа оценивается в сумму от 18 до 20 миллионов евро.

Также «Болонья» полностью покроет зарплату Довбика. Украинский нападающий зарабатывает около 3,6 миллиона евро в год, и все эти расходы берет на себя новый клуб.

Отмечается, что Довбик не входил в ключевые планы главного тренера «Ромы» Джан-Пьеро Гасперини, поэтому стороны согласились на его уход.