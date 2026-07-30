Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна зарплата Довбика в Болонье. Клуб не пожалел средств
Италия
30 июля 2026, 06:02 |
1419
1

Стала известна зарплата Довбика в Болонье. Клуб не пожалел средств

Артем продолжит выступления в Серии А

30 июля 2026, 06:02 |
1419
1 Comments
Стала известна зарплата Довбика в Болонье. Клуб не пожалел средств
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский нападающий Артем Довбик перейдет из «Ромы» в «Болонью».

По информации источника, 28-летний украинец перейдет на правах платной аренды до 30 июня 2027 года. Стоимость арендного соглашения составляет 3 миллиона евро, а опция выкупа оценивается в сумму от 18 до 20 миллионов евро.

Также «Болонья» полностью покроет зарплату Довбика. Украинский нападающий зарабатывает около 3,6 миллиона евро в год, и все эти расходы берет на себя новый клуб.

Отмечается, что Довбик не входил в ключевые планы главного тренера «Ромы» Джан-Пьеро Гасперини, поэтому стороны согласились на его уход.

По теме:
Реал запланировал покупку звезды сборной Украины на 2027 год
«Нам нужно быть дураками». В Баварии отреагировали на возможный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс арендовал форварда сборной Нигерии
Рома Рим трансферы Болонья аренда игрока Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: RomaPress
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОСТЮК: «У нас есть план A, план B и план C. Но карты раскрывать не будем»
Футбол | 29 июля 2026, 22:09 8
КОСТЮК: «У нас есть план A, план B и план C. Но карты раскрывать не будем»
КОСТЮК: «У нас есть план A, план B и план C. Но карты раскрывать не будем»

Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед игрой против греческого ПАОК

Украинец самовольно покинул Шахтер, поскольку рисковал завершить карьеру
Футбол | 30 июля 2026, 04:32 0
Украинец самовольно покинул Шахтер, поскольку рисковал завершить карьеру
Украинец самовольно покинул Шахтер, поскольку рисковал завершить карьеру

Вьюнник вспомнил об уходе из украинского клуба

Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Футбол | 29.07.2026, 08:37
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
Футбол | 29.07.2026, 06:23
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
Жирона приняла неожиданное решение по поводу трансфера Ваната
Футбол | 29.07.2026, 08:32
Жирона приняла неожиданное решение по поводу трансфера Ваната
Жирона приняла неожиданное решение по поводу трансфера Ваната
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Головне щоб заграв в новій команді 
Ответить
+2
Популярные новости
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
28.07.2026, 09:37 6
Футбол
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 34
Футбол
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
29.07.2026, 10:42 15
Футбол
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
28.07.2026, 06:59
Бокс
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
28.07.2026, 21:23 2
Футбол
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
28.07.2026, 15:00 12
Другие виды
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
28.07.2026, 09:00 12
Бокс
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
29.07.2026, 05:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем