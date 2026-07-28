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Италия
28 июля 2026, 22:36 | Обновлено 28 июля 2026, 22:37
1102
0

Итальянский журналист – о переходе Довбика: «Это позор. Я ошеломлен»

Уго Трани высказался по поводу аренды Артема Довбика в Болонью

28 июля 2026, 22:36 | Обновлено 28 июля 2026, 22:37
1102
0
Итальянский журналист – о переходе Довбика: «Это позор. Я ошеломлен»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Итальянский журналист Уго Трани поделился своими мыслями по поводу аренды «Болоньей» украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика. Он назвал позором то, что римский клуб, по слухам, взял на себя обязательство частично покрывать зарплату игрока.

«Учитывая, что «Болонья» отдает Сантьяго Кастро не просто так, я буду просто ошеломлен, если «Рома» будет оплачивать половину зарплаты Довбика во время его аренды. Ты ведешь переговоры с клубом Серии А, который в прошлом году выиграл Кубок Италии... Мы не можем всегда выступать в роли благотворителей...

Тем более что потом каждый раз в мае мы говорим о соглашениях по урегулированию финансов, о том, что мы не можем сделать то или иное из-за них, но это справедливо, что мы не можем этого делать, если заключаем такие соглашения.

Этой сделкой занимается агент Джуффрида, который является другом всех, кто находится в «Болонье», но пусть он попробует хоть немного пойти навстречу «Роме», ведь два года назад он провел для нее ту сделку, о которой до сих пор стоило бы поговорить, учитывая то, как она была осуществлена. В этом вопросе я защищаю «Рому» — сегодняшнюю, вчерашнюю, позавчерашнюю и будущую, потому что иначе для меня это позор», — сказал журналист в эфире радиопрограммы Te la do io Tokyo.

Ранее Трани выразил сомнения, что кто-то захочет подписать Довбика.

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Рома Рим трансферы Болонья аренда игрока Артем Довбик трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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