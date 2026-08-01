Новичок Челси установил уникальное достижение в АПЛ
Дэнни Уэлбек стал первым игроком, выступавшим в составе МЮ, Арсенала и Челси
35-летний английский нападающий Дэнни Уэлбек, перешедший из Брайтона в Челси, установил уникальное достижение в АПЛ.
Форвард стал первым игроком в истории Премьер-лиги, выступавшим за Манчестер Юнайтед, Арсенал и Челси.
Вспомним карьерный путь Уэлбека
- 2007–2014 – Манчестер Юнайтед: 142 матча, 29 голов, 12 ассистов
- 2010 – Престон (аренда): 8 матчей, 2 гола, 2 ассиста
- 2010–2011 – Сандерленд (аренда): 28 матчей, 6 голов, 1 ассист
- 2014–2019 – Арсенал: 126 матчей, 32 гола, 13 ассистов
- 2019–2020 – Уотфорд: 20 матчей, 3 гола
- 2020–2026 – Брайтон: 201 матч, 51 гол, 13 ассистов
- С 2026 года – Челси
За сборную Англии Уэлбек сыграл 42 матча, в которых отличился 16 голами и 4 ассистами.
🏴 Danny Welbeck is the FIRST player ever to feature for Manchester United, Arsenal AND Chelsea in the Premier League.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) August 1, 2026
🏟️ 12 years after leaving Manchester United for the Gunners… he’s back at a Big Six club
🔴⚪🔵 The journey so far across Man Utd, Sunderland, Watford,… pic.twitter.com/JU9w4maFmO
Danny Welbeck’s journey to joining @ChelseaFC ⚽️ pic.twitter.com/DXwDOzwGOP— Premier League (@premierleague) August 1, 2026
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