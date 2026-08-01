Новичок Челси установил уникальное достижение в АПЛ

35-летний английский нападающий Дэнни Уэлбек, перешедший из Брайтона в Челси, установил уникальное достижение в АПЛ.

Форвард стал первым игроком в истории Премьер-лиги, выступавшим за Манчестер Юнайтед, Арсенал и Челси.

Вспомним карьерный путь Уэлбека

2007–2014 – Манчестер Юнайтед: 142 матча, 29 голов, 12 ассистов

2010 – Престон (аренда): 8 матчей, 2 гола, 2 ассиста

2010–2011 – Сандерленд (аренда): 28 матчей, 6 голов, 1 ассист

2014–2019 – Арсенал: 126 матчей, 32 гола, 13 ассистов

2019–2020 – Уотфорд: 20 матчей, 3 гола

2020–2026 – Брайтон: 201 матч, 51 гол, 13 ассистов

С 2026 года – Челси

За сборную Англии Уэлбек сыграл 42 матча, в которых отличился 16 голами и 4 ассистами.