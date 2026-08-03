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  4. Жирона выступила с официальным заявлением о Цыганкове
Испания
03 августа 2026, 06:32 |
2982
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Жирона выступила с официальным заявлением о Цыганкове

Клуб объяснил, почему Виктор не сыграл против «Арсенала»

03 августа 2026, 06:32 |
2982
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Жирона выступила с официальным заявлением о Цыганкове
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Испанская «Жирона» опубликовала официальное сообщение относительно украинского вингера Виктора Цыганкова, который не принял участия в товарищеском матче против лондонского «Арсенала».

В клубе пояснили, что украинец продолжает восстановление после травмы и пока еще не готов вернуться на поле. Вместе с ним по индивидуальной программе тренируются Ясер, Порту и Моранте.

«Ясер, Порту, Цыганков и Моранте остаются вне игры и продолжают процесс восстановления, чтобы как можно скорее быть готовыми к выступлениям», – отмечает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, в товарищеском матче «Жирона» уступила «Арсеналу» со счётом 1:4, а Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.

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товарищеские матчи Жирона Арсенал Лондон Виктор Цыганков
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Жирона
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