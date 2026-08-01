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  4. Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 22:28 | Обновлено 01 августа 2026, 22:54
5600
14

Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча

В скором времени «Динамо» может возглавить иностранный тренер

01 августа 2026, 22:28 | Обновлено 01 августа 2026, 22:54
5600
14 Comments
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
ФК Динамо. Игорь Суркис
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис может в скором времени сменить главного тренера из-за неудовлетворительных результатов столичного клуба.

Как отмечает источник, главным кандидатом на замену нынешнего наставника Игоря Костюка является опытный иностранный специалист, ранее работавший в одном из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Также источник утверждает, что в ближайшие дни должна состояться встреча президента «Динамо» Игоря Суркиса и Игоря Костюка. Именно на ней будет решена дальнейшая судьба главного тренера киевского клуба.

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Игорь Суркис Игорь Костюк Динамо Киев назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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Комментарии 14
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Схоже, що Гвардіола буде, він навіть збірну Італії відмовився очолювать через Динамо.
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+4
С такими футболистами, которые сейчас в Динамо, не один тренер в мире не поможет
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+4
Олійченко у вуликах Пасічника
знайшов якогось іноземця?
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+1
Мог до начала еврокубков и до начала чемпионата найти. А то у него 7 пятниц в неделю.
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+1
Тут навіть Гвардіола не допоможе.....
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+1
взагалі-то для початку міняють президента (то биш власника) клубу; і тільки тоді - вже нового ГТ призначають.
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+1
Та какой опытный иностранный тренер, не смешите, ему нужно только послушное сердце работающее за тарелку супа, да и футболисты примерно по такому же принципу. И результаты будут соответствующие, потому что чудес в жизни не бывает. Сколько там рассказывали "он знает молодежь, щас динамо как ухх заиграет" , нихрена не будет. Это уже пропащий клуб. 
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0
Їм і Гвардіола не допоможе якщо не зроблять ще 9 якісних трансферів.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Лучше тебя дол*о*ба поменять
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-1
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Да, да
Приходит иностранец, на зиму Суркис выделяет ему 30-50 лямов эвро на трансферы...
А потом я проснулся...
🤣🤣🤣
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-2
Динамо Киев  R.I.P. 1927 - 2027 , клубу пора прекращать своё жалкое существование.
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-8
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