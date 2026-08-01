Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис может в скором времени сменить главного тренера из-за неудовлетворительных результатов столичного клуба.

Как отмечает источник, главным кандидатом на замену нынешнего наставника Игоря Костюка является опытный иностранный специалист, ранее работавший в одном из пяти ведущих европейских чемпионатов.

Также источник утверждает, что в ближайшие дни должна состояться встреча президента «Динамо» Игоря Суркиса и Игоря Костюка. Именно на ней будет решена дальнейшая судьба главного тренера киевского клуба.