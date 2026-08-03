Главный тренер Бенфики вышел с решением по Судакову

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков получает полную поддержку от главного тренера «Бенфики» Марку Силвы, который убежден, что украинец еще способен раскрыть свой потенциал в лиссабонском клубе, сообщает O Jogo.

Первый сезон Судакова в составе «орлов» внутри клуба считают неудачным. Одной из главных причин называют психологическое давление из-за высокой суммы трансфера, которая с учётом бонусов может достичь 32 миллионов евро.

Впрочем, в «Бенфике» не потеряли веру в украинского полузащитника. Марку Силва уделяет особое внимание именно ментальному состоянию футболиста, помогая ему вернуть уверенность в собственных силах.