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Португалия
03 августа 2026, 10:32 |
764
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Главный тренер Бенфики вышел с решением по Судакову

Силва всецело поддерживает украинца

03 августа 2026, 10:32 |
764
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Главный тренер Бенфики вышел с решением по Судакову
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков получает полную поддержку от главного тренера «Бенфики» Марку Силвы, который убежден, что украинец еще способен раскрыть свой потенциал в лиссабонском клубе, сообщает O Jogo.

Первый сезон Судакова в составе «орлов» внутри клуба считают неудачным. Одной из главных причин называют психологическое давление из-за высокой суммы трансфера, которая с учётом бонусов может достичь 32 миллионов евро.

Впрочем, в «Бенфике» не потеряли веру в украинского полузащитника. Марку Силва уделяет особое внимание именно ментальному состоянию футболиста, помогая ему вернуть уверенность в собственных силах.

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Георгий Судаков Марку Силва Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: O Jogo
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Результат команда дає разом з Судаковим,  значить всіх все влаштовує 
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