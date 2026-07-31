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  4. Георгий СУДАКОВ – Мудрику: «Они все равно будут тебя судить»
Англия
31 июля 2026, 18:55 |
2529
0

Георгий СУДАКОВ – Мудрику: «Они все равно будут тебя судить»

Полузащитник «Бенфики» отреагировал на отмену дисквалификации вингера «Челси»

31 июля 2026, 18:55 |
2529
0
Георгий СУДАКОВ – Мудрику: «Они все равно будут тебя судить»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков отреагировал на отмену дисквалификации своего соотечественника, вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Михаил, они всё равно будут тебя судить, так что какая разница».

Напомним, 22 октября 2024 года в ходе внесоревновательного допинг-контроля в пробе украинца обнаружили низкую концентрацию мельдония. 4 декабря 2024 года FA сообщила игроку о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.

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Дмитрий Вус Источник: Instagram
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