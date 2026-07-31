Георгий СУДАКОВ – Мудрику: «Они все равно будут тебя судить»
Полузащитник «Бенфики» отреагировал на отмену дисквалификации вингера «Челси»
Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков отреагировал на отмену дисквалификации своего соотечественника, вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:
«Михаил, они всё равно будут тебя судить, так что какая разница».
Напомним, 22 октября 2024 года в ходе внесоревновательного допинг-контроля в пробе украинца обнаружили низкую концентрацию мельдония. 4 декабря 2024 года FA сообщила игроку о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.
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