Георгий СУДАКОВ – Мудрику: «Они все равно будут тебя судить»

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков отреагировал на отмену дисквалификации своего соотечественника, вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Михаил, они всё равно будут тебя судить, так что какая разница».

Напомним, 22 октября 2024 года в ходе внесоревновательного допинг-контроля в пробе украинца обнаружили низкую концентрацию мельдония. 4 декабря 2024 года FA сообщила игроку о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.