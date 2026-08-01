УАФ выступила с официальным заявлением о стартовом вратаре сборной Украины
Ассоциация поздравила Трубина с днём рождения
В пятницу, 1 августа, вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин отмечает свой 25-й день рождения.
С юбилеем голкипера поздравила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, опубликовав праздничное обращение:
«Анатолию Трубину – 25! 🥳 Поздравляем голкипера сборной Украины с Днём рождения!»
Новый сезон стал для украинца уже четвёртым в составе лиссабонского клуба. Трубин уже провёл два матча против «Сент-Галлена» во втором раунде квалификации Лиги Европы. В этих матчах он пропустил два мяча, а в одном из них сохранил свои ворота «сухими».
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