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  4. УАФ выступила с официальным заявлением о стартовом вратаре сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
01 августа 2026, 18:48 |
899
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УАФ выступила с официальным заявлением о стартовом вратаре сборной Украины

Ассоциация поздравила Трубина с днём рождения

01 августа 2026, 18:48 |
899
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УАФ выступила с официальным заявлением о стартовом вратаре сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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В пятницу, 1 августа, вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин отмечает свой 25-й день рождения.

С юбилеем голкипера поздравила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, опубликовав праздничное обращение:

«Анатолию Трубину – 25! 🥳 Поздравляем голкипера сборной Украины с Днём рождения!»

Новый сезон стал для украинца уже четвёртым в составе лиссабонского клуба. Трубин уже провёл два матча против «Сент-Галлена» во втором раунде квалификации Лиги Европы. В этих матчах он пропустил два мяча, а в одном из них сохранил свои ворота «сухими».

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Анатолий Трубин Бенфика сборная Украины по футболу день рождения
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Заголовок звичайно жах, стартового воротаря, , де ти чудило таке взяв , а написати основного воротаря збірної не можно було .
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