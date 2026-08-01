Голкипер сборной Украины находится под давлением из-за возможного трансфера

В четверг, 30 июля, состоялся второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором лиссабонская «Бенфика» уничтожила швейцарский «Санкт-Галлен» со счетом 5:0.

Ворота португальской команды защищал голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который провел 60-й сухой матч в составе «орлов», сыграв при этом 151 поединок.

По информации португальское прессы, 25-летний футболист переживает непростой период и испытывает огромное давление из-за возможного трансфера – интерес к украинцу приписывают «Ювентусу», «Тоттенхэму», «Челси» и «Астон Вилле».

«Орлы» не собираются препятствовать трансферу футболиста сборной Украины, если получат привлекательное финансовое предложение в размере 40 миллионов евро.

Второй проблемой является конкуренция с Самуэлем Соарешем, который может стать первым номером в новом сезоне. Сообщается, что главный тренер «Бенфики» еще не принял окончательного решения о том, останется ли Трубин игроком стартового состава.

В прошлом сезоне украинский вратарь провел 50 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 21 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Контракт Трубина истекает в июне 2028 года.