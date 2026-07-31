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Лига Европы
31 июля 2026, 10:31 | Обновлено 31 июля 2026, 10:49
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Трубин сыграл 60-й «сухой» матч за Бенфику

Вспомним все матчи украинского вратаря в составе «орлов» без пропущенных мячей

31 июля 2026, 10:31 | Обновлено 31 июля 2026, 10:49
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Трубин сыграл 60-й «сухой» матч за Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграл 60-й матч без пропущенных мячей за Бенфику.

Произошло это в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27 против швейцарского Санкт-Галлена.

По этому поводу вспомним все «сухие» поединки Трубина за лиссабонский клуб.

Матчи без пропущенных мячей Анатолия Трубина за Бенфику во всех турнирах (60)

  • 30.07.2026: ЛЕ, Бенфика – Санкт-Галлен – 5:0
  • 12.04.2026: ЧП, Бенфика – Насьонал – 2:0
  • 21.03.2026: ЧП, Бенфика – Витория – 3:0
  • 21.02.2026: ЧП, Бенфика – AVS – 3:0
  • 01.02.2026: ЧП, Тондела – Бенфика – 0:0
  • 25.01.2026: ЧП, Бенфика – Эштрела – 4:0
  • 17.01.2026: ЧП, Риу Аве – Бенфика – 0:2
  • 22.12.2025: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 1:0
  • 17.12.2025: КП, Фаренсе – Бенфика – 0:2
  • 14.12.2025: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:4
  • 10.12.2025: ЛЧ, Бенфика – Наполи – 2:0
  • 25.11.2025: ЛЧ, Аякс – Бенфика – 0:2
  • 01.11.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3
  • 25.10.2025: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0
  • 05.10.2025: ЧП, Порту – Бенфика – 0:0
  • 20.09.2025: ЧП, AVS – Бенфика – 0:3
  • 27.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Фенербахче – 1:0
  • 20.08.2025: ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0
  • 16.08.2025: ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1
  • 12.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
  • 06.08.2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
  • 31.07.2025: СП, Спортинг – Бенфика – 0:1
  • 24.06.2025: КЧС, Бенфика – Бавария – 1:0
  • 20.06.2025: КЧС, Бенфика – Окленд Сити – 6:0
  • 27.04.2025: ЧП, Бенфика – AVS – 6:0
  • 19.04.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3
  • 28.03.2025: ЧП, Жил Висенте – Бенфика – 0:3
  • 15.02.2025: ЧП, Санта-Клара – Бенфика – 0:1
  • 12.02.2025: ЛЧ, Монако – Бенфика – 0:1
  • 29.01.2025: ЛЧ, Ювентус – Бенфика – 0:2
  • 17.01.2025: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 4:0
  • 08.01.2025: КЛ, Бенфика – Брага – 3:0
  • 23.12.2024: ЧП, Бенфика – Эштурил – 3:0
  • 19.12.2024: ЧП, Насьонал – Бенфика – 0:2
  • 11.12.2024: ЛЧ, Бенфика – Болонья – 0:0
  • 07.12.2024: ЧП, Бенфика – Витория – 1:0
  • 01.12.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:2
  • 30.10.2024: КЛ, Бенфика – Санта-Клара – 3:0
  • 27.10.2024: ЧП, Бенфика – Риу Аве – 5:0
  • 02.10.2024: ЛЧ, Бенфика – Атлетико – 4:0
  • 23.09.2024: ЧП, Боавишта - Бенфика - 0:3
  • 24.08.2024: ЧП, Бенфика – Эштрела – 1:0
  • 17.08.2024: ЧП, Бенфика – Каза Пия – 3:0
  • 12.05.2024: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0
  • 29.03.2024: ЧП, Бенфика – Шавеш – 1:0
  • 17.03.2024: ЧП, Каза Пия – Бенфика – 0:1
  • 14.03.2024: ЛЕ, Рейнджерс – Бенфика – 0:1
  • 25.02.2024: ЧП, Бенфика – Портимоненсе – 4:0
  • 22.02.2024: ЛЕ, Тулуза – Бенфика – 0:0
  • 04.02.2024: ЧП, Бенфика – Жил Висенте – 3:0
  • 19.01.2024: ЧП, Бенфика – Боавишта – 2:0
  • 06.01.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:3
  • 29.12.2023: ЧП, Бенфика – Фомаликан – 3:0
  • 17.12.2023: ЧП, Брага – Бенфика – 0:1
  • 03.12.2023: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:0
  • 25.11.2023: КП, Бенфика – Фомаликан – 2:0
  • 04.11.2023: ЧП, Шавеш – Бенфика – 0:2
  • 31.10.2023: КЛ, Арока – Бенфика – 0:2
  • 07.10.2023: ЧП, Эштурил – Бенфика – 0:1
  • 29.09.2023: ЧП, Бенфика – Порту – 1:0

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (60)

  • 2023/24 – 17
  • 2024/25 – 21
  • 2025/26 – 21
  • 2026/27 – 1
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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Санкт-Галлен Лига Европы Анатолий Трубин статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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