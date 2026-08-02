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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 11:12 | Обновлено 02 августа 2026, 11:19
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В Полесье определились с судьбой Майсурадзе после провала с Копенгагеном

Руслан Ротань продолжает рассчитывать на легионера

02 августа 2026, 11:12 | Обновлено 02 августа 2026, 11:19
1273
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В Полесье определились с судьбой Майсурадзе после провала с Копенгагеном
ФК Полесье
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Житомирское Полесье вылетело из квалификации Лиги конференций, досадно уступив Копенгагену (1:2) в ответном матче. Ключевую ошибку в матче допустил грузинский защитник «волков» Гиорги Майсурадзе и получил порцию критики от Руслана Ротаня.

Как стало известно Sport.ua, в раздевалке все поддержали футболиста – Руслан Ротань тоже продолжает рассчитывать на грузинского легионера.

В Житомире считают, что Майсурадзе сможет принести пользу «волкам» в качестве игрока ротации. О трансфере или аренде никто из руководства клуба даже не задумывается.

Контракт Гиорги с Полесьем действует до 30 июня 2028 года. Пока Майсурадзе провел лишь одну официальную игру за «волков» в новом сезоне, но уже сегодня, 2 августа, может выйти на поле в игре против одесского Черноморца.

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Гиорги Майсурадзе Полесье Житомир инсайд Руслан Ротань Лига конференций Копенгаген Копенгаген - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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А що з Брагару, він був на чотири голови гірше всіх
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