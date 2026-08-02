В Полесье определились с судьбой Майсурадзе после провала с Копенгагеном
Руслан Ротань продолжает рассчитывать на легионера
Житомирское Полесье вылетело из квалификации Лиги конференций, досадно уступив Копенгагену (1:2) в ответном матче. Ключевую ошибку в матче допустил грузинский защитник «волков» Гиорги Майсурадзе и получил порцию критики от Руслана Ротаня.
Как стало известно Sport.ua, в раздевалке все поддержали футболиста – Руслан Ротань тоже продолжает рассчитывать на грузинского легионера.
В Житомире считают, что Майсурадзе сможет принести пользу «волкам» в качестве игрока ротации. О трансфере или аренде никто из руководства клуба даже не задумывается.
Контракт Гиорги с Полесьем действует до 30 июня 2028 года. Пока Майсурадзе провел лишь одну официальную игру за «волков» в новом сезоне, но уже сегодня, 2 августа, может выйти на поле в игре против одесского Черноморца.
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