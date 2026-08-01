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  4. КРАВЧЕНКО: «Этот новичок Полесья очень силен и умен»
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 13:44 | Обновлено 01 августа 2026, 13:50
673
0

КРАВЧЕНКО: «Этот новичок Полесья очень силен и умен»

Тренеры житомирян в восторге от Леандру Андраде

01 августа 2026, 13:44 | Обновлено 01 августа 2026, 13:50
673
0
КРАВЧЕНКО: «Этот новичок Полесья очень силен и умен»
ФК Полесье. Леандру Андраде
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Тренер «Полесья» Сергей Кравченко дал оценку новому игроку житомирян Леандру Андраде.

«Леандру Андраде очень хорошо адаптировался. Очень сильный индивидуальный игрок и очень умный. Буквально пара бесед – и мы поняли, как он всё слушает и воспринимает», – сказал он.

Андраде перешел в «Полесье» из «Карабаха» за 3 млн евро в начале июля. В прошлом сезоне он забил 16 голов и отдал 11 голевых передач в 51 матче за азербайджанский клуб.

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Леандру Андраде Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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