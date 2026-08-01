Будут игроки из Динамо. Заря еще не завершила работу на трансферном рынке

Как стало известно Sport.ua, в «Заре» еще не завершили работу на трансферном рынке.

По имеющейся информации, на следующей неделе в киевском «Динамо» должны определиться с тем, кого отдадут в аренду в «Зарю».

Пока только на беговой работе сосредоточились австриец Габриэль Эскинья и сьерра-леонец Саллие Бах, которые восстанавливаются после травм плеча и голеностопа соответственно. Ожидается, что уже в середине августа они вернутся в общую группу.

Что касается вратаря Александра Сапутина, к которому проявляет интерес испанская «Валенсия», то все еще находится в стадии переговоров. Но поскольку сезон в Ла Лиге начинается уже 14 августа, отправится ли кипер на Пиренеи, станет известно в ближайшее время.