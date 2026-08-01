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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 12:43 | Обновлено 01 августа 2026, 12:57
211
0

Будут игроки из Динамо. Заря еще не завершила работу на трансферном рынке

Речь идет об арендованных игроках из столичного клуба

01 августа 2026, 12:43 | Обновлено 01 августа 2026, 12:57
211
0
Будут игроки из Динамо. Заря еще не завершила работу на трансферном рынке
ФК Заря
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Как стало известно Sport.ua, в «Заре» еще не завершили работу на трансферном рынке.

По имеющейся информации, на следующей неделе в киевском «Динамо» должны определиться с тем, кого отдадут в аренду в «Зарю».

Пока только на беговой работе сосредоточились австриец Габриэль Эскинья и сьерра-леонец Саллие Бах, которые восстанавливаются после травм плеча и голеностопа соответственно. Ожидается, что уже в середине августа они вернутся в общую группу.

Что касается вратаря Александра Сапутина, к которому проявляет интерес испанская «Валенсия», то все еще находится в стадии переговоров. Но поскольку сезон в Ла Лиге начинается уже 14 августа, отправится ли кипер на Пиренеи, станет известно в ближайшее время.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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